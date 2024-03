Se sincera Nicki Nicole sobre ruptura con Peso Pluma

Ciudad de México.- Nicki Nicole se sinceró sobre su ruptura con Peso Pluma, registrada horas después de que en redes sociales circulara un video en donde el cantante tapatío apareció acompañado de otra mujer en Las Vegas.

En una entrevista con Billboard, la cantante argentina recordó su sentir al ver las comprometedoras imágenes de "La Doble P", días después de haber aparecido con él como pareja en la alfombra roja de los Premios Grammy.

Como respuesta al video, Nicki Nicole decidió ponerle fin a su noviazgo alegando que no iba a permitir que se le faltara al respeto.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió la intérprete de "Mamichula" el 13 de febrero tras especulaciones de su rompimiento.

Sobre el tema, la argentina aseguró que tomó la decisión de terminar con Peso Pluma a través de sus redes sociales debido a la exposición que tuvo la infidelidad.

"La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable", dijo Nicki a Billboard.

"Lo hice un poco porque lo sentí, porque sentí que todo fue demasiado expuesto, desde mi parte tenía que decir lo que sentía y también lo que me pasaba y me gustó mucho también el hecho de saber que en mensajes que recibí de muchas mujeres hubo mucho apoyo y mucho cariño", añadió la argentina desde el Primer Encuentro de Música en Español de Billboard.

La cantante aseguró que pudo superar el dolor del rompimiento con el apoyo de sus fans y sobre todo de parte de otras mujeres.

"A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe".

Días después de la ruptura amorosa, Nicki Nicole continúo dando conciertos y enfocada en su música, dejando a un lado la opción de suspender situaciones profesionales por temas personales.

"No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen", alegó.