Desembolsa Travis Kelce 7,8 mdd en citas con Taylor Swift

Ciudad de México.- Travis Kelce, jugador de fútbol de los Kansas City Chiefs, ha gastado más de 7 millones 800 mil dólares desde hace un año, cuando comenzó su romance con la estrella de pop Taylor Swift, según se reporta en un recuento realizado por Daily Caller.

Aunque es innegable que la relación de ambos famosos es algo que atrajo los reflectores desde el primer momento en que hicieron público su noviazgo, en septiembre de 2023, no son pocos los desafíos que han surgido en el camino, teniendo en cuenta la apretada agenda de la pareja y los gastos que surgen del día a día.

Para comenzar, uno de los primeros pagos fuertes que realizó Kelce fue la adquisición de una mansión a los alrededores de Kansas City, valuada en poco más de cinco millones 900 mil dólares.

La compra antes mencionada fue hecha con el propósito de brindar una mayor tranquilidad y privacidad a él (Travis) y a Swift, ya que les otorgó una oportunidad de disfrutar de un hogar de aproximadamente cinco mil 181 metros cuadrados de extensión.

Al gasto anterior se le suman las cantidades que desembolsó Kelce para poder acompañar a Taylor en algunos shows de su gira mundial The Eras Tour, pues se estima que ha pagado la módica cantidad de 569 mil 721 dólares en vuelos y jets privados.

Además de lo anterior, se reportó haber visto a la pareja en el lujoso Club Bird Streets en West Hollywood, donde las membresías pueden alcanzar la cifra de diez mil dólares anuales (167 mil 407 pesos).

No se tienen de momento cifras claras de los gastos efectuados también por Taylor, pero se prevé que también sean considerables, debido a la asistencia de la cantante a algunos de los partidos de su novio.

Sobre esto último, cabe agregar que Kelce pagó un millón de dólares (16 millones de pesos) para que Swift y su familia gozaran de un cómodo palco privado durante el Super Bowl LVIII.

Incursionara Travis Kelce en un nuevo proyecto Travis Kelce se encuentra en conversaciones para ser el anfitrión del reboot del programa de larga duración llamado Are You Smarter Than a Fifth Grader?, producido por Amazon Prime Video, informó la revista Variety.

Aunque aún no hay comentarios de los representantes del futbolista, fuentes informaron que, si se llega a un acuerdo, este representaría un paso importante para que Kelce se meta de lleno al mundo del entretenimiento.