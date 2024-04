Se impone nuevamente 'Guerra Civil' en taquilla de EU

Ciudad de México.- La cinta Guerra Civil (Civil War), de A24, se impone en la taquilla de Estados Unidos por segundo fin de semana consecutivo de 11 millones de dólares, tras recolectar 3,25 mdd el viernes.

Gracias a los 65.8 mdd que el filme lleva recaudado se puede decir que está cumpliendo en gran medida con sus proyecciones, aunque haya sido un fin de semana "flojo", según Deadline.

En segundo lugar se encuentra Abigail, la producción de Universal y protagonizado por la mexicana Melissa Barrera, que se prevé alcanzará al menos los 10 millones de dólares, después de haber obtenido 4 mdd el viernes. Esta cantidad está cerca de donde la misma productora estrenó la cinta de acción Monkey Man, estelarizada por Dev Patel, hace dos semanas con 10,1 mdd.

The Ministry of Ungentlemany Warfare está llegando con 8,7 millones de dólares, después de las ganancias del viernes de 3,7 mdd; lo cual lo posiciona en el cuarto lugar. Delante del filme de Guy Ritchie, se está por debajo de Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio (Godzilla x Kong: The New Empire), que se encuentra en su fin de semana número cuatro, y busca recaudar los 9,2 mdd.

La película de Sony Crunchyroll Toho, Spy x Family Code: White ganó el viernes 2,2 millones de dólares y se prevé que su fin de semana recaude 4,8 mdd.