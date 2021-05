Se estrena mañana Star Wars: The Bad Batch

Tomada de internet

Entre The Falcon and the Winter Soldier y la próxima serie de Loki, un programa de Disney Plus de Star Wars, podría ayudar a cerrar la brecha. Star Wars: The Bad Batch, una serie animada por CGI centrada en un escuadrón de soldados clon, llega apropiadamente el 4 de mayo, según informó el portal CNET.

El único inconveniente: esa fecha de estreno genera confusión en torno al calendario de lanzamiento de episodios de The Bad Batch. El 4 de mayo es martes, y ese episodio de estreno será un especial único de 70 minutos. El viernes siguiente, el 7 de mayo, llegará un episodio 2 más corto, y los episodios posteriores se lanzarán semanalmente todos los viernes. Ahora sabemos que la serie tendrá una duración sólida de 16 episodios.

Star Wars: The Bad Batch, proviene del productor de The Mandalorian, Dave Filoni. Si eso no fuera suficiente para cimentar sus credenciales, es un derivado de la alabada serie animada por computadora The Clone Wars, que también puedes encontrar en Disney Plus.

The Bad Batch, con el mismo estilo animado por CGI, se desarrolla después de los eventos de Revenge of the Sith y traza las misiones de un escuadrón de soldados clon que debutaron en la temporada final de The Clone Wars. Todos estos mercenarios fueron cocinados con mutaciones genéticas, y tienen la voz de Dee Bradley Baker, Ming-Na Wen, Stephen Stanton y Andrew Kishino.