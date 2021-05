Billie Eilish como nunca antes la habías visto

Instagram @billieeilish

Pese a que a veces su rostro no muestre tal emoción, no cabe duda que Billie Eilish se encuentra más feliz que nunca, como bien dice su nuevo álbum de estudio Happier Than Ever.

Muestra de ello, es la comodidad con la que se proyecta la joven de 19 años en la sesión de fotos que tuvo para la edición británica de la revista Vogue, donde cambia sus prendas holgadas características por corsés y un "mood" de época que, sin duda, ha sorprendido a todos sus fans.

"Billie vino a Vogue con una idea. Se preguntó: '¿y si quisiera mostrar más de mi cuerpo por primera vez en una historia de moda? ¿Si quisiera jugar con la corsetería y deleitarme con la estética de las pin-ups de mediados del siglo XX, que siempre he amado?'", señaló Edward Enninful, editor en jefe de Vogue en Inglaterra.

"Había llegado el momento de algo nuevo. Habiendo aprendido su fantasía de moda, nos pusimos manos a la obra. Billie colaboró estrechamente con el equipo de aquí, dirigido por la directora de estilo Dena Giannini, para encargar a diseñadores de Gucci, Alexander McQueen, Valentino y Burberry una serie de estilos personalizados".

El resultado, aunque muy alejado del que Eilish ha desarrollado en su carrera hasta ahora, no deja de tener su sello personal, pues las imágenes terminan siendo sumamente elegantes y únicas.

"Creo que es seguro decir que el resultado es Billie Eilish como nunca la habíamos visto antes, pero como siempre con ella, es más profundo y es la historia detrás de la transformación lo que es clave", reconoce Enninful en una editorial publicada en el portal de la revista.

De entre las instantáneas, compartidas por la cantautora en su perfil de Instagram, destacan aquellas que dejan ver uno de sus más grandes secretos: un enorme tatuaje que abarca parte de su pierna derecha y vientre.

Anteriormente, Eilish había dicho que sus fans probablemente nunca verían dicho tatuaje, por lo que la revelación del mismo le generó 6.4 millones de "likes" en poco menos de una hora.

"Literalmente, nunca he hecho nada en este ámbito", dijo Billie respecto a la sesión hace unas semanas. "Ya sabes, además de cuando estoy sola y así".

"Quiero agradecer profundamente al equipo británico de Vogue por respetar mi visión y hacer que todo esto (la sesión de fotos) se hiciera realidad", escribió la autora de "Bad Guy", "Ocean Eyes" y "Lovely" en un post de sus redes.

Momentos después de compartir las imágenes en su Instagram, que cuenta con más de 82.7 millones de seguidores, las fotos comenzaron a volverse virales, obteniendo reacciones entusiastas cada segund