Se casa Roger Waters por quinta ocasión

Ciudad de México— Por quinta ocasión, el cofundador de la legendaria banda Pink Floyd, Roger Waters se casó, en una ceremonia íntima, pero emotiva.

Según compartió el músico de 78 años en sus redes sociales, el enlace fue sencillo, pero lleno de emociones, entre familiares y amigos.

"Estoy muy feliz, finalmente un guardián", se puede leer en una de las postales que compartió ente las cuales se ve a su ahora esposa muy sonriente junto a él.

Los rumores sobre el compromiso del famoso bajista y la joven, se acrecentaron cuando en 2019 se les vio desfilar juntos or la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia por su película Us + Them, un documental de una gira de conciertos en Ámsterdam.

El músico se ha casado en cuatro ocasiones anteriores con Judy Trum (1969), Lady Carolyne Christie (1976), Priscilla Phillips (1993) y Laurie Durning (2012).