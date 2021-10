Jennette McCurdy revela que sufrió abuso emocional por parte de su madre

Ciudad de México.— Jennette McCurdy sabe que el título de su reciente y exitoso programa de comedia negra para una sola mujer, "Me alegro de que mi mamá muriera", podría sorprender a unos cuantos.

"Es estimulante" , le dice a People la exestrella de iCarly, quien actualmente tiene 29 años.

McCurdy detalla el abuso físico y emocional "intenso" que sufrió a manos de su madre, Debbie, quien murió de cáncer en 2013.

"Pero aunque pueda parecer en blanco y negro, hay una plenitud en mi narrativa. La vida puede ser oscura y desordenada. Nadie tiene una vida perfecta".

De hecho, a pesar de su éxito en televisión con siete temporadas de iCarly de Nickelodeon y su spin-off Sam and Cat, para McCurdy, quien fue criada por Debbie y su padre Mark, la vida en casa estaba lejos de ser perfecta.

"Mis primeros recuerdos de la infancia fueron de pesadez y caos", dice McCurdy, quien también compartirá su historia en las próximas memorias. En particular, "las emociones de mi madre eran tan erráticas que era como caminar sobre la cuerda floja todos los días. Las fluctuaciones del estado de ánimo eran diarias".

Cuando era niña, McCurdy dice que fue testigo de peleas físicas entre sus padres y recuerda que los arrebatos de Debbie a menudo se volvían violentos.

Cuando tenía 6 años, su madre se obsesionó con su única hija. "Mi mamá siempre había soñado con ser una actriz famosa y se obsesionó con convertirme en una estrella", dice McCurdy.

Entonces, a pesar del hecho de que era "terriblemente tímida", asistió a las audiciones y comenzó a trabajar de manera constante.

"Sentí que mi trabajo era mantener la paz y quería hacer feliz a mi mamá".

Poco a poco, la preocupación de Debbie por la apariencia de su hija fue más allá. McCurdy tenía 10 años cuando su madre comenzó a decolorar su cabello y blanquear sus dientes. Cuando McCurdy tenía 11 años, Debbie introdujo a la joven estrella al conteo de calorías. Cuando McCurdy consiguió el papel de Sam en iCarly , ella sufría de anorexia, que luego pasó a atracones y luego a bulimia.

Es más, hasta que Jannette tenía 17 años, Debbie insistió en realizar exámenes vaginales y mamarios y nunca dejar que su hija se duchara sola.

"Sé que si mi madre estuviera viva, aún tendría un trastorno alimentario. Fue sólo la distancia de ella lo que me permitió recuperarme", dice McCurdy, quien se recuperó en 2018 gracias a una terapia intensa.

La exactriz infantil se sentía "muy reprimida y retrasada en su desarrollo" debido al control de su madre. Y así fue solo después de la muerte de Debbie que ella se rebeló, tuvo relaciones sexuales y experimentó con el alcohol por primera vez.

Durante años, luchó con la bulimia continua y la dependencia del alcohol, hasta que finalmente, hizo algunos cambios drásticos.

"Es un riesgo cambiar tu vida, pero lo convertí en mi misión", dice McCurdy, dejó Hollywood atrás y, por primera vez, comenzó a construir una vida fuera de las limitaciones de su madre.

"No sabía cómo encontrar mi identidad sin mi mamá. Y no voy a mentir. Fue muy difícil llegar aquí. Pero ahora, estoy en un lugar en mi vida que nunca hubiera pensado que fuera posible. Y finalmente me siento libre".