Satisface 'La Casa del Dragón' a George R.R. Martin

Ciudad de México.- George R.R. Martin, el escritor de los libros de donde surge la serie Game of Thrones estaría satisfecho de que su novela "La Casa del Dragón" fuera seleccionada para ser llevada a la pantalla chica tras el éxito de la producción de HBO.

Durante una entrevista con The New York Times, el escritor de las novelas "Canción de hielo y fuego" de donde se inspiró la realización de Game of Thrones, insistió por años en la creación de la producción del spin-off La Casa del Dragón.

PUBLICIDAD

Aunque el personal de HBO no se sentía convencido de continuar con la historia sobre la pelea por el "Trono de Hierro", el escritor perseveró y logró que este 21 de agosto se estrenara la producción en la plataforma streaming.

"Tiene toda la intriga en relación al 'Trono de Hierro'. Tiene a las grandes casas en pugna. También hay dragones, muchos dragones, batallas y traiciones", comentó George R.R. Martin a The New York Times.

Asimismo, el también guionista reveló que estuvo muy involucrado en la realización de La Casa del Dragón, ya que su veredicto fue asunto importante en cada episodio, comparando el trabajo paulatino que llegó a hacer en los capítulos de Game of Thrones.

La Casa del Dragón se estrenó este 21 de agosto en HBO Max, cuyos capítulos se desembocan en el corazón de la casa Targaryen, dos siglos antes de los hechos narrados en Game of Thrones.