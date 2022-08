Armas, descontrol y más sobre la ruptura entre Jolie y Pitt

Associated Press | Aseguran que Angelina Jolie alentaba el uso de armas entre sus hijos y que en la casa no había reglas, situación que no aceptaba Brad Pitt

Ciudad de México.— El uso de armas por parte de los niños y la falta de reglas en la casa también han salido a relucir como razones para que el matrimonio entre Angelina Jolie y Brad Pitt terminara. La información sobre el caso ha comenzado a fluir estos días a raíz de que se filtró un informe del FBI sobre el presunto altercado en el avión que terminó con el matrimonio Jolie-Pitt. PUBLICIDAD Sin embargo parece ser que los motivos eran varios y arraigados, incluso atribuidos en alguna medida a la personalidad de Angelina. Por ejemplo, ha trascendido en varios medios estadounidenses que desde temprana edad, el hijo adoptivo Maddox tenía interés en armas y cuchillos, pasión que Jolie alentaba. "En una vieja entrevista con W Magazine, la actriz dijo que su propia madre la había llevado a 'comprar sus primeras dagas cuando tenía 11 o 12 años', y agregó que 'ya le había comprado algunas a Maddox' en una 'tienda especial'. "Poco después, el chico hizo un dibujo de una ametralladora en la tarjeta del día de la madre, y Jolie reveló en una entrevista de 2017 con Entertainment Weekly que Pitt hizo que la imagen se convirtiera en un dije de oro", informó Daily Mail. Situación que con el tiempo fue criticada por Pitt, quien se dice en los informes describió a uno de los niños -se presumen que fue Maddox-, como "un maldito niño Columbine". Mientras que dudó de la cordura de Angelina frente a sus hijos, durante una acalorada discusión. "Mami no está bien. Está arruinando a esta familia. Está loca", habría dicho. Estas palabras parecen ser la punta de un cúmulo de problemas que han revelado ex trabajadores de la entonces familia, quienes aseguran que los niños siempre tenían el control de lo que sucedía en casa, incluso de lo que comían, en su mayoría alimento chatarra. Maddox, de Camboya, Pax de Vietnam y Zahara de Etiopía, más los gemelos Knox y Violet, y su hija Shiloh se adueñaron no sólo de la casa de los Jolie-Pitt, se asegura que siempre tuvieron un lugar protagónico en la pareja, incluso en su boda, donde ella llevó un velo cosido con dibujos realizados por todos. "Una empleada del hotel, Anna Kowalski, afirmó que Jolie y Pitt solían dormir desde 2010 en habitaciones separadas y tenían poco que ver entre sí, solía ver a Jolie sentada sola bebiendo vino en el dormitorio de la suite y Pitt sentado en otra habitación con una cerveza. "A medida que los niños crecían, se les inculcaron las acciones caritativas, Zahara y Shiloh fueron llevadas a Etiopía para buscar ubicaciones para un centro médico, mientras que Maddox fue a Irak como regalo de cumpleaños", aseguró Daily Mail. El propio padre de Jolie, John Voight, ha hablado sobre el comportamiento poco común de Angelina y de la difícil relación que tuvo con ella desde que se separó de su madre. "Cuando adoptó a Maddox, él le rogó que buscara ayuda para los "síntomas graves de problemas reales" que creía que mostraba. Voight agregó, sin rodeos: 'Ella nunca ha sido normal', publicó el medio británico. El escritor Ian Halperin aseguró en su reciente libro sobre Brangelina que ella visitaba constantemente a terapeutas en la edad escolar y afirma que un profesional médico plasmó en un informe que está 'inclinada hacia la psicopatía antisocial'.