Rendirá Tatiana homenaje a 'Chabelo' con popurrí

Ciudad de México.- A menos de un mes de la despedida de Xavier López "Chabelo", Tatiana entró al estudio de grabación para honrarlo con música.

De la mano de su productor Neto Grazzia, "La Reina de los Niños" grabó un popurrí con tres de las más emblemáticas canciones que popularizó "el amigo de todos los niños", quien murió el 25 de marzo.

"Homenaje a Chabelo" incluye los temas "Garabato Colorado", "Adiós Superman" y "Si los Niños Gobernaran al Mundo".

"Lo quiero mucho, lo digo en presente porque siempre va a estar con nosotros, es alguien que se va a quedar eternamente", compartió la cantante y compositora.

Recordó que conoció al conductor de En Familia con Chabelo cuando ella inició su carrera en 1984 como intérprete de música pop.

Años más tarde, cuando se lanzó como "La Reina de los Niños", fue Chabelo quien la apadrinó.

"Lo pude conocer como amigo y conductor, como jefe de su programa, él me dio la 'patadita de la buena suerte' en el género infantil".

La cantante no tiene todavía la fecha exacta en que lanzará el popurrí, pero espera que sea antes de que termine abril.

"Yo ya había hecho el dueto con él de 'Si los Niños Gobernaran al Mundo'. En mi show merece tener un espacio porque él fue el precursor, pionero en el entretenimiento infantil. La gente tiene nostalgia de escuchar sus canciones", expresó.

Para acompañar el homenaje, realizará un video con imágenes de las tantas ocasiones que compartió con Chabelo, en su programa En Familia y cuando él fue al que ella conducía, El Espacio de Tatiana, y también cuando compartieron micrófonos en el Teletón.

"Me tocó conocerlo detrás de cámaras, era una persona sumamente respetuosa, siempre me hablaba de usted. Le decía 'oiga don Xavier', y él me decía 'doña Tatiana'. Me acuerdo que cuando empecé a cantar para los niños, para mí era muy importante que él me invitara a su programa y me diera la bendición en el género infantil, y así fue", dijo Tatiana.

"En varias ocasiones me invitó a su programa, él también varias veces fue al mío, yo incluso le hice un homenaje en vida en mi programa. En una ocasión fue a cantarme 'Las Mañanitas' en mi cumpleaños. Teníamos una gran amistad y una gran conexión. Tuve una buena relación con su esposa Teresita, que es lo máximo, divina".

Viene nuevo sencillo

Antes de lanzar "Homenaje a Chabelo", Tatiana estrenará "Hoy Es Tu Día" en colaboración con sus ahijados de Piedra, Papel o Tijera.

El sencillo saldrá a la luz el martes a las 16:00 horas por el canal de YouTube de Tatiana y a partir de las 17:00 en el canal de Piedra, Papel o Tijera.

"Lo compuse junto con Chuy Núñez. El tema hace referencia al Día del Niño, donde les decimos que todos los días son día del niño", adelantó.