Tiene Brendan Fraser lazo equino con México

Ciudad de México.- Si Brendan Fraser tiene un vínculo muy estrecho y fuerte con México no es sólo por los rodajes que ha hecho en el País, sino porque aquí fue entrenado y creció su caballo, "Pecas".

Julián Bucio, profesional del stunt y especialista y entrenador en equinos, recuerda en entrevista que el caballo percherón color tordillo mosqueado, hoy de 16 años, que el reciente ganador del Óscar como Mejor Actor por La Ballena ha presumido en redes, se fue a su hogar en EU en el 2015.

PUBLICIDAD

"A Brendan lo conocí en un proyecto anterior, que no era de caballos, se llama The Air I Breathe (2007), era un pandillero. Luego lo volví a encontrar en Texas Raising. Me dio mucho gusto porque es de esas personas accesibles, es muy cálido, humano, amable.

"Nada que ver con esa imagen de estrella de Hollywood. Nada que ver con esa imagen de glamour. Soy coordinador de stunts y horse master, preparo a los caballos para montar, a los actores que no saben, los enseño y los preparo si ya saben", cuenta Bucio en entrevista.

Así fue explicando cómo el protagonista de La Ballena conoció al equipo que formaría parte de su familia, y que ahora radica en el rancho que tiene en Bedford, Nueva York.

"Desde la primera vez que se lo asignamos lo vio, le encantó y se enamoró de él. Es muy importante que cuando trabajas con un caballo te sientas identificado.

"Era lo importante porque ellos deben estar preocupados por actuar, más que por su relación con el caballo. Le gustó tanto y a unos pocos días ya me estaba pidiendo que se lo vendiera. Pero yo no acostumbro hacer eso", agrega el experto.

Bucio, fundador de Stunts POV, afirma que casi nunca vende caballos porque los considera de su familia, y esta transacción se la han pedido otras estrellas, en diversas filmaciones, como Andy García y Jeffrey Dean Morgan.

"Los caballos no son cosas son compañeros de trabajo, son parte de tu familia si me pongo a venderlos, pues no. Son seres vivos, hay una conexión, y desde el principio dije que no. Y luego fue con los productores que habló, me siguieron insistiendo, pero decía que no", recuerda.

Y fue hasta los últimos días de rodaje de Texas Raising, en Durango, que Bucio entendió la insistencia del actor de 54 años por querer llevarse a "Pecas" a su hogar.

"Me dijo de su hijo autista (Griffin), que tenía unos 12 años, lo quería para llevárselo a él. '¿Crees que el caballo nos aguante a los dos?', me preguntó.

"Brendan es un tipo muy corpulento, grande. Y hablamos de la equinoterapia. El caballo es curativo. Hay muchas terapias con distintos animales. Perros, gatos. Y en cuanto me dijo eso, dije 'por supuesto que te lo llevas'. Se lo vendí y se fue con él".

Griffin tiene 20 años y ha padecido obesidad y autismo desde pequeño, y de acuerdo con Fraser, el caballo ha sido un gran aliado de su hijo.

Aunque desde hace unos años no han tenido contacto, Bucio sabe que quedó en buenas manos e incluso asume que todos los devaneos del histrión han tenido un bálsamo en los equinos, ya que lo ha visto muy activo con ellos, en las redes sociales.

Bucio, de 61 años, es el dueño de la escuela-academia Stunts POV, la cual se encuentra en el Ajusco y aunque no es abierta al público, es él quien ha entrenado a varios expertos en la profesión.

De hecho, su hermano Balo se dedica ello, y de sus hijos, sólo el mayor, José Miguel, eligió el diseño gráfico, porque el resto sí son dobles de acción. Bernardo, Tony y Jerónimo son profesionales del arte.

Y es tío, además, de Ella Bucio, quien cambió la gimnasia artística para dedicarse al parkour, deporte del que es la campeona mundial actual.