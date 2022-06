Recibe Jack Black homenaje cómico en premios MTV

Ciudad de México— Los premios MTV Movie & TV Awards arrancaron la primera parte de su ceremonia este domingo 5 de junio por todo lo alto, con una lluvia de estrellas entre la audiencia y muchas categorías que hicieron reír a todos.

Uno de los momentos más ovacionados por los fans fue cuando Jack Black recibió el Premio Comedic Genius, en honor a su trayectoria trabajando en películas cómicas.

"¿Genio de la comedia? ¿Están bromeando? ¿Pero por qué? La Escuela del Rock, Nacho Libre, Jumanji, Kung Fu Panda, mis pasos de baile en TikTok, ¿a qué se refieren?", señaló el actor al recibir el galardón.

"No me merezco esto, pero lo aceptaré con orgullo. Esto es para todos los que van a una escuela de rock, para los discípulos de Tenacious D, y en especial para mi esposa y nuestros dos increíbles hijos".

Originalmente anunciado como un evento de dos noches, el espectáculo fue reconfigurado para realizarse en una sola entrega. Las categorías de este año eran lideradas por películas como Spider-Man: Sin Camino a Casa, The Batman y la serie Euphoria.

Una de las primeras sorpresas de la velada fue el galardón a Mejor Canción en una Película para Jennifer Lopez y el tema "On My Way (Marry Me)", de la cinta Cásate Conmigo. La cantante también recibirá durante la gala el Premio Generación, que "celebra a los amados actores cuyas diversas contribuciones tanto al cine como a la televisión los han convertido en favoritos del público".

"¡No me esperaba esto! Se suponía que yo iba a subir al escenario más tarde. Esta canción significa mucho para mí, es muy personal, es sobre fe y creer en cada paso de tu viaje, aunque sientas que estás cometiendo un error. Me hace muy feliz que haya tocado sus corazones", dijo Lopez al micrófono.

Presentado por Vanessa Hudgens, el evento es uno de los más queridos por el público, en especial los cinéfilos y los adictos a la televisión, y destaca por sus categorías atípicas que celebran besos memorables, escenas de pelea y a los villanos en las pantallas.

Después de la transmisión en vivo de la gala de premios, el canal transmitirá un especial pregrabado, titulado Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, conducido por Tayshia Adams, y el cual honrará a los reality shows y documentales.