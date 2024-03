¿Qué ganadores del Oscar hablarán de los nominados?

Uno de los cambios mejor recibidos para la Entrega 96 del Oscar es que se repetirá lo que se hizo en la ceremonia realizada en 2009, cuando cinco ganadores previos de premios de actuación hablaban de los nominados.

Tras dar un pequeño discurso sobre el trabajo de los postulados, los ganadores del año anterior abrieron el sobre para revelar a los ganadores.

Ese año, Whoopi Goldberg, Goldie Hawn, Anjelica Huston, Eva Marie Saint, Tilda Swinton, Alan Arkin, Cuba Gooding Jr., Joel Grey, Kevin Kline, Christopher Walken, Halle Berry, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Sophia Loren, Shirley MacLaine, Adrien Brody, Michael Douglas, Robert De Niro, Anthony Hopkins y Ben Kingsley entregaron los premios a Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona), Kate Winslet (El Lector), Sean Penn (Milk) y a los familiares de Heath Ledger (Batman: El Caballero de la Noche).

Con el anuncio de los presentadores para la ceremonia de mañana, es interesante apostar quiénes serán los que se unan a esta dinámica.

Aunque también existe la posibilidad de que sucedan sorpresas con presentadores no anunciados.

Presentadores anunciados con Oscar de Actor de Reparto:

- Mahershala Ali tiene dos estatuillas en esta categoría, por Luz de Luna (Moonlight) y Green Book: Amistad sin Fronteras.

- Ke Huy Quan ganó el año pasado por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo (Everything Everywhere All at Once).

- Sam Rockwell ganó la estatuilla por Tres Anuncios por Un Crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

- Tim Robbins hace 20 años se llevó la estatuilla por Río Místico (Mystics River).

- Christoph Waltz ganó la categoría dos veces por películas de Quentin Tarantino: Bastardos Sin Gloria (Inglourious Bastards) y Django Sin Cadenas (Django Unchained).

En Actor hay seis posibles candidatos:

- Nicolas Cage fue premiado por Adiós a Las Vegas (Leaving Las Vegas).

- Brendan Fraser ganó el año pasado por La Ballena (The Whale)

- Al Pacino se quedó con la estatuilla por Perfume de Mujer (Scent of a Woman)

- Matthew McConaughey fue reconocido por El Club de los Desahuciados (Dallas Buyers Club).

- Ben Kinglsley tiene su Oscar por Gandhi, aunque él ya participó en la dinámica en 2009.

- Forest Whitaker fue premiado por El Último Rey de Escocia (The Last King of Scotland).

En Actriz de Reparto hay siete posibilidades:

- Jamie Lee Curtis ganó el año pasado por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.

- Jessica Lange tiene dos estatuillas, la primera en Actriz de Reparto por Tootsie.

- Lupita Nyong'o se llevó el premio por 12 Años Esclavo (12 Years a Slave).

- Rita Moreno ganó el Oscar hace más de 60 años por Amor Sin Barreras (West Side Story).

- Octavia Spencer fue reconocida por Historias Cruzadas (The Help).

- Regina King hace cinco años se llevó el premio por Si la Colonia Hablara (If Beale Street Could Talk).

- Mary Steenburgen fue ganadora por Melvin and Howard.

Y como Actriz:

- Jessica Lange ganó su segunda estatuilla, ahora en Actriz, por Cielo Azul (Blue Sky).

- Michelle Yeoh fue la ganadora del año pasado por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.

- Jennifer Lawrence ganó a los 22 años el premio por Los Juegos del Destino (Silver Linings Playbook).

- Sally Field tiene dos estatuillas de Mejor Actriz, por Norma Rae y En un Lugar del Corazón (Places in the Heart).

- Charlize Theron fue reconocida por Monster hace 20 años.