Proyecta emociones

María Martínez / El Diario





La magia del cine documental tiene la capacidad de formar discursos sociales, transportar a los espectadores a realidades distintas brindándoles la oportunidad de crear un vínculo con cada historia.

Un claro ejemplo de ello Mi hermano, historia en la que la cineasta brasileña Alana Simoes muestra un mirada intima a la adopción y que se proyectará hoy en el Centro Cultural Paso de Norte, en el marco del cierre de actividades de Docs Chihuahua.

“Siempre me ha parecido que todo el norte del país vive una situación bastante complicada al estar tan cerca de la frontera y me parece que tienen muchísimas historias bien importantes que contar, que me parece fantástico acercar el documental a estas comunidades e incentivar a los jóvenes a que filmen y retraten las historias viven y las sensaciones que los albergan”, platica la brasileña Alana Simoes, en una entrevista –vía telefónica– para El Diario.

Mi hermano es una historia que retrata la vida de Alexey, un niño que siente atracción y pasión de manera natural hacia el ballet clásico, y su hermano Mateo, dos niños de origen ruso que fueron adoptados en distinto tiempo por la española Gabriela, quienes forman vínculos basados en la fraternidad y la confianza.

“Me interesaba mucho este acompañamiento de dos personas que vienen de una situación complicada y de pronto son adoptados para cambiar de país, cómo se tejen los vínculos emocionales de confianza y cómo fueron criados en un ambiente diferente de crianza con cosas sencillas como lavar los platos, pero que influyen en una construcción hasta de masculinidad”, añade la cineasta brasileña.

Realizar esta historia le llevó a Alana casi una década, el tiempo que ella estuvo viviendo en España, quien menciona que la grabación fue interesante y complicada ya que fue difícil trabajar con dos infantes.

“Trabajar con niños, sobre todo en este documental, fue complicado porque la sensación de venir de un orfanato y que surjan preguntas sobre este paso estaba ahí. Pero fue un trabajo en conjunto de amor, y que cuenta con todos los permisos de la madre”, menciona Simoes, quien estará conviviendo con los espectadores al finalizar la presentación.

Como parte de las actividades de cierre de este viaje cinematográfico, también se presentarán los tres cortometrajes documentales del Reto Docs Chihuahua. En el que el público será el juez quién decidirá cuál de los equipos fue el más creativo.





Proyección de Mi Hermano





Centro Cultural Paso del Norte

Hoy sábado 17 de agosto

6:00 p.m.