Prenden a los fronterizos con su heavy metal

El Paso— Tan pesados como el primer día.

Han pasado más de cuatro décadas desde la primera ocasión que Iron Maiden se presentó en esta ciudad y anoche dejaron claro que el paso del tiempo sólo ha servido para mejorar su ejecución musical y presencia en el escenario.

PUBLICIDAD

La banda británica liderada por el cantante Bruce Dickinson subió al escenario del Don Haskins en la Universidad de Texas en El Paso, para compartir con los fronterizos un fastuoso espectáculo en el que además de recorrer por su carrera musical de punta a punta se auxiliaron de diversas escenografías, pirotecnia, videos y audios para generar diversas atmósferas acorde a la temática de cada canción.

Con la misma energía del vocalista, los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, así como el bajista Steve Harris y el baterista Nicko McBrian mostraron que más de 40 años sobre los escenarios no han pasado en balde al ejecutar con precisión cada tema del repertorio.

La noche arrancó con ‘Senjutsu’, sencillo que le da nombre a su más reciente álbum, después ‘Stratego’ y ‘The Writing on the Wall’, que también se desprenden de la misma producción.

A pesar de ser nuevos, los tres temas iniciales fueron coreados y aplaudidos por cada uno de los presentes con entusiasmo, sin embargo la locura estaba por desatarse.

Fue en el momento que sonaron los primeros acordes del clásico ‘Flight of Icarus’ cuando se dejó sentir la energía de los asistentes en una desenfrenada respuesta que sólo fue en ascenso durante el resto de la noche.

Los británicos no escatimaron en complacer a sus fanáticos e incluyeron en la lista clásicos como: ‘Fear of the Dark’ y ‘Hallowed Be Thy Name’, cada una acompañada por teatral ‘performance’ de Dickinson que se atavió de manera distinta para interpretar cada canción al mero estilo histriónico-histórico que ha caracterizado a Iron Maiden a lo largo de los años.

Tras una primera despedida al terminar ‘The Number of the Beast’ el público desbordado pidió más a lo que los ingleses respondieron gustosos con: ‘The Trooper’, ‘The Clansman’ y ‘Run to the Hills’, tema en el que además se agregó el clásico duelo entre Bruce y el infaltable Eddie.

Una vez más parecía haber llegado el final de la velada, pero el vuelo de una avioneta bombardera de la Segunda Guerra sobre el escenario fue la introducción para que arrancará el tema ‘Aces High’ y poder cerrar la velada con una alta dosis de adrenalina corriendo por las venas de todos los presentes en el recinto.

Dicen que los años no pasan en vano y Iron Maiden comprobó en El Paso que la frase no es mentira; tan poderosos como en sus años de juventud, los músicos británicos cumplieron al pie de la letra con el nombre de su gira ‘Legacy of the Beast’ que dejó en cada uno de los asistentes el recuerdo de una noche aderezada por una de los mejores exponentes del heavy metal.