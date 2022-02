Premios Oscar 2022: las grandes sorpresas en la lista de nominados

Sale el director de 'Dune', entra Kristen Stewart y más sorpresas en los Oscar

Las nominaciones al Oscar estuvieron llenas de sorpresas tanto de manera satisfactoria como decepcionante, pero cuando solo hay cinco nominados en la mayoría de las categorías, es casi seguro que algunos de los favoritos se perderán en el corte.

Denis falta en categoría de Mejor Director

Hay una regla general en los Oscar de que no puedes simplemente declarar algo como un desaire. Tienes que decir a quién deberían reemplazar y la categoría de dirección este año está repleta de talento y mérito, incluidos Steven Spielberg por "West Side Story", Paul Thomas Anderson por "Licorice Pizza", Ryusuke Hamaguchi por "Drive My Car", Kenneth Branagh por “Belfast” y Jane Campion (la primera mujer en obtener dos nominaciones a la dirección) por “The Power of the Dog”. Fue un año competitivo para la dirección y Denis Villeneuve, cuya "Dune" obtuvo la segunda mayor cantidad de nominaciones, simplemente no pasó el corte, aunque aún puede celebrar sus nominaciones personales por guion adaptado y mejor película.

Kristen Stewart es redimida

Ha sido todo un viaje para Kristen Stewart en el camino hacia su primera nominación al Oscar. Comenzó la temporada como la clara favorita por su interpretación de la Princesa Diana en "Spencer" de Pablo Larraín, pero luego comenzó a perder algunas nominaciones importantes, incluso del Screen Actors Guild y los BAFTA, y sus posibilidades comenzaron a parecer escasas. Pero la rama de actuación de la academia decidió de manera diferente. Quizás lo más sorprendente es el hecho de que la suya fue la única nominación para "Spencer", que parecía candidata para el reconocimiento del Oscar.

Amor internacional

Fue un buen día para las películas que no están en inglés. Dos años después de que "Parasite" se llevara los trofeos de mejor película y mejor director, el organismo de votación cada vez más global mostró su poder este martes con nominaciones tanto a guion como a actuación. Penélope Cruz obtuvo una nominación a mejor actriz por “Parallel Mothers”. Los escritores de "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe fueron nominados por guion adaptado y Eskil Vogt y Joachim Trier compartieron una nominación para guion original por " The Worst Person in the World".

Dicho esto, cinco nominados a mejor largometraje internacional no parecían suficientes y muchos elogiados favoritos se perdieron el corte, incluido, sobre todo, “A Hero”, de Asghar Farhadi, de Irán (Farhadi ha ganado el premio dos veces antes). La sorpresa en el grupo fue la de Bután. “Lunana: A Yak in the Classroom”, una novedad en el país.

Sin respeto por Gaga y Hudson

No fue un gran día para las cantantes famosas en la categoría de mejor actriz. Se esperaba que Lady Gaga y Jennifer Hudson obtuvieran nominaciones de actuación este martes: Gaga por su interpretación de la mujer despreciada Patrizia Reggiani en "House of Gucci" y Hudson por su conmovedora interpretación de Aretha Franklin en "Respect". Quizás la inclusión más sorprendente en la categoría de mejor actriz fue Jessica Chastain por interpretar a Tammy Faye Bakker, una actuación que fue ampliamente elogiada en una película que, por lo demás, decepcionó.

Un buen día para los Jess

Jessie Buckley y Jesse Plemons surgieron sorprendentemente y fueron nominados en actuaciones secundarias. Buckley fue reconocida por interpretar a la joven Leda en " The Lost Daughter" y Plemons por su papel de George Burbank en " The Power of the Dog".

Y parejas

Hablando de Plemons, su pareja y madre de sus dos hijos, Kirsten Dunst, también obtuvo su primera nominación al Oscar por interpretar a la frágil Rose en “The Power of the Dog”. Asimismo, Javier Bardem (por interpretar a Desi Arnaz en “Being the Ricardos”) y Penélope Cruz se convirtieron en el sexto matrimonio en conseguir nominaciones en un mismo año.

Spider Man cae a la tierra

“Spider-Man: No Way Home” tendrá que contentarse con ser simplemente una de las películas con mayores ingresos de todos los tiempos. Aunque se hizo cada vez más improbable que obtuviera una nominación a mejor película después de que los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla la pasaran por alto, todavía había algo de esperanza (posiblemente en su mayoría de los ejecutivos de la cadena que rezaban por el mayor éxito de taquilla de la pandemia para atraer al público a la transmisión de los Oscar). Por desgracia, Spidey y sus amigos obtuvieron una sola nominación, por logros en efectos especiales.

"Coda" avanza

La gente de Apple TV+ ciertamente está celebrando hoy con tres nominaciones para “CODA”, una de las favoritas que estuvo en peligro de alcanzar su punto máximo demasiado pronto con su estreno en Sundance del año pasado y el lanzamiento de verano. No solo obtuvo una codiciada nominación a mejor película (la primera para Apple TV+), sino que Troy Kotsur se convirtió en el segundo actor sordo en obtener una nominación y el director Siân Heder también obtuvo uno por adaptar el guion.

Dench pasa sobre Balfe y no nominan a Negga

La categoría de actriz de reparto estuvo llena de sorpresas, entre las que destaca Judi Dench por “Belfast” sobre su coprotagonista Caitríona Balfe. Muchos también esperaban que Ruth Negga fuera nominada por su papel como una mujer afrodescendiente de piel clara en "Passing" de Rebecca Hall, especialmente considerando que tanto SAG como BAFTA la destacaron, pero no fue así.

Nominaciones para Bradley Cooper, pero no por actuación

Bradley Cooper obtuvo su cuarta nominación a mejor película por producir "Nightmare Alley" (otras son por "Joker", "A Star Is Born" y "American Sniper"), pero fue uno de los favoritos de los fanáticos para obtener una nominación como actor este año, no necesariamente por su papel protagónico como Stanton Carlisle en "Nightmare Alley", sino por su pequeño papel como el impetuoso Jon Peters en "Licorice Pizza". Si hubiera sido nominado y ganado, habría estado entre un pequeño grupo de actores ganadores del Oscar que aparecieron en menos de 10 minutos de una película, la más reciente fue Judi Dench en "Shakespeare in Love".