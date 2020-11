Por la puerta grande

El actor y cineasta chihuahuense, Dan Lamas Luna tiene 23 años y cinco de trayectoria en la escena del quehacer fílmico, pero con trabajo y perseverancia Lamas ha logrado ya, participar en grandes proyectos como actor y productor.

El más reciente trabajo en el que participó fue en el documental ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’, proyecto dirigido por Carlos Pérez Osorio.

Gracias a mi insistencia, me acerqué a un amigo mío el productor Alejandro Valencia y le dije: “cuando tengas algún proyecto y necesites ayuda de lo que sea aquí estoy dispuesto”… y me llamó”.

“Es increíble contar una historia a través de un documental y lo que significa al ser una historia real. Me hizo madurar en un sentido cultural y social, el aprendizaje más grande fue darme cuenta de cómo se puede aportar a la sociedad, contando sus historias de la manera correcta para poder generar cambios en las mentalidades”, dijo Lamas en entrevista para El Diario.

Los inicios del actor fueron en Chihuahua, donde desde pequeño tomó clases de teatro, baile y canto. La vena artística está en su ADN gracias a sus padres. Desde pequeño, ha sido una persona muy planeadora y siempre se le dio el entretener a la gente.

“De niño era muy dado de dar show y ser un foco de atención, en la primaria siempre hice mucho teatro, en cada obra que se hacía siempre estaba participando. Mi papá es maestro de teatro y bailarín, por eso me llamo ‘Dan’ porque mi papá lo saco de una obra que él estaba haciendo en la universidad y mi mamá dibuja muy bien y es diseñadora gráfica. Siempre agradecido con mis papás pues cuento con el apoyo al cien por ciento, les agradezco por siempre creer en mí”, aseveró.

Hace cinco años, Lamas emigró al Paso Texas, para estudiar en la Universidad Cinematografía y Producción de Medios y Cine.

“Ya estando en la escuela se fueron dando las cosas, en un principio quería ser actor y doble de riesgo sigo persiguiendo eso no lo he dejado de lado, aunque las aguas cambiaron se ampliaron para realizar más cosas”.

De sus experiencias, Dan recuerda particularmente un casting al cual fue y los nervios lo traicionaron.

“Cuando salí de ahí me acerque con dos chavos que estaban ahí platicando, para bajar el estrés comencé a platicar con ellos y casi al final les pregunte y ustedes vienen hacer el casting también y me responden, ‘yo soy el productor y él es el director’, algo que jamás olvidaré. Les caí bien y total de ahí se dieron las cosas al día siguiente me llamaron para realizar un comercial para Smart”, expresó.

Ahí, Dan comenzó profesionalmente su carrera como actor.

“El año pasado participé en un videoclip para una agrupación que es de Los Angeles, se llama Mitre. La grabación fue en el Salón México en Ciudad Juárez, una experiencia muy agradable que quedo marcada dentro de mi carrera”, afirmó.

