Pondrán a prueba el regional mexicano en 'Music Battles'

Ciudad de México- Laura Zapata, Blanca Martínez "La Chicuela", Majo Aguilar, y El Bebeto fungen como jueces del nuevo concurso de talentos Music Battles México, que se estrenó el sábado por Azteca Uno.

En él, los artistas se adentrarán en la búsqueda para encontrar la voz más representativa del género regional mexicano, misión que los llena de orgullo.

"Es la primera vez que estoy en un reality como juez. Estoy muy agradecido por esta invitación para formar parte de este gran proyecto y experiencia.

"Pero como andamos en busca del representante del regional mexicano obviamente nos vamos a poner un poco exigentes en cuanto a la interpretación y a la calidad vocal", adelantó Bebeto en entrevista.

Cada sábado, de la mano de Paty Navidad (quien regresa a la conducción) y Ricardo Casares, 16 participantes, como Spanglish, Elsa Ríos, Perla Ross y los hermanos Pérez Meza, entre otros, quienes con su talento ya han forjado los cimientos de una carrera pero que utilizarán el show para seguir creciendo, se enfrentarán para coronarse en el reality.

"Extrañaba estar en los escenarios y en esta ocasión me siento afortunada, como con premio doble, porque es regresar a la conducción y tener la oportunidad de cantar de vez en cuando, que yo no participo pero lo hago porque tiene que ver con lo que he cantado, con mis raíces y nuestra esencia.

"Es doblemente emocionante porque antes era más difícil, era un género visto como el apestado y más queriendo cantarlo siendo mujer porque era más de hombres, ahora hay más apertura y creo que estamos viviendo un momento importante con el género", celebró Navidad.

Desde el foro 10 de TV Azteca, la nueva producción no escatimó en el nivel de su escenografía con enormes pantallas que enaltecen el escenario por detrás, y a los alrededores del público, también hay múltiples juegos de luces, máquina de neblina y hasta fuegos artificiales, demostrando que han sacado toda la caballería para el proyecto.

Alrededor de 50 personas acudieron a la primera filmación, la euforia por volver a un show presencial invadió el lugar, pues los asistentes no dejaban de gritar, emocionarse y aplaudir, lo que sorprendió a los jueces.

Entre los artistas también se vivió un ambiente festivo, con Zapata entonando a todo pulmón el tema "México Lindo y Querido", con el que dieron apertura al programa; Bebeto, Aguilar y Martínez compartieron pasos de baile y risas, evidenciando la química que ya fluye dentro del equipo.

"Son de verdad un encanto (sus compañeros), nos llevamos muy bien, todo el mundo está muy contento al igual que yo, siempre que hay alguna discordia sobrepasa la pantalla pero aquí no, aquí todos estamos muy contentos.

"Y yo creo que esa armonía y estar juntos y felices hará que el público esté también así, llenen el foro y que nos vaya muy bien, estoy realmente muy contenta y tengo mucha esperanza y fe en este proyecto", compartió Zapata, quien adelantó que, como jueza, será la villana de esta historia.