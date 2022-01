Paty Cantú y Christian Vázquez derraman miel en redes

Monterrey.- El amor entre Paty Cantú y Christian Vázquez sin duda es para presumir.

Aunque la cantautora de "Corazón Bipolar" y el protagonista de la cinta Te Llevo Conmigo se caracterizan por manejar su vida privada de manera discreta, ahora la pareja encuentra en cualquier lugar el espacio ideal para "derramar la miel" que produce su romance de más de nueve meses.

Ninguno de los dos, pierde la oportunidad para compartir con sus seguidores en redes que están completamente enamorados.

"Por que nunca nos falte el amor en todas partes. 10 de 7. Aquí y ahora ¡te amo!", escribió este sábado Christian a su amada Paty, junto a una serie fotos de su viaje a Europa, de Navidad y otros eventos.

Los artistas se han distinguido porque desde que decidieron hacer público su romance, constantemente se envían melosos mensajes de amor a través de sus respectivas cuentas de Instagram y algunas veces uno le contesta al otro.

"Contigo cualquier rincón del mundo es casa. Contigo cualquier canción es nuestra, pero quiero componernos un millón de canciones, (ya llevo unas 6 o 7 jajaja), visitar un millón de lugares y vivir un millón de días 7. Habrá quiénes cuestionen (especialmente cuando eres mujer), si se debe ser, o trabajar, o amar. Uno u otro. No todo a la vez. Pero yo sé que amarte me hace ser mejor y querer lograr más. Todo es posible. Te escribí nuestra primera canción antes de #Conocerte.

"La diferencia es que el punto de partida tiene paz. Tiene amor. Te tiene a ti. Gracias. Te amo @charritopadrote #MiSieteEresTú", posteó Paty Cantú.

Para el actor de 35 años, quien formó parte del elenco de Rosario Tijeras con Bárbara de Regil, las fechas son importantes y así se lo hace saber a su novia de 38 años.

"Ya son 9 meses en día 7", escribió para recordar un mes más de romance. "Qué regalo tan hermoso me dio la vida este año, TÚ. Feliz de caminar y sonreír a tu lado amorcito. TE AMO".

La ganadora de Artista del Año de los MTV MIAW en 2016 también comparte con sus seguidores qué ocurre detrás de las imágenes que suben a redes.

"Antes y después de las fotos siempre hay besos. Eso es lo que me gusta de nosotros", señaló. "Hace tiempo que no estamos juntos en nuestra propia casita. Pero hacemos casa de cualquier lugar donde estemos juntos. Hola mi amor, mi mejor amigo, mi familia! @charritopadrote. No se crean que lo que ven es todo lo qué hay. En el amor, una fotito de Instagram es apenas una pieza".

Y Christian respondió:

"Por muchas piezas para seguir armando nuestro rompecabezas... TE AMO. Nos besamos, luego existimos".

Paty y Christian se han convertido en la pareja más melosa del espectáculo nacional y en la más activa de las redes al compartir algunas de las experiencias de su romance.