Paladea las mieles del éxito

De profesión maestro y por pasión cocinero y embajador de la cocina tradicional mexicana. El chihuahuense Javier Seáñez, finalista del programa ‘Máster Chef Latino 2019’, sabe que quien se aplica en sus tareas y aprende las lecciones que la vida le da, logra la excelencia.

Oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, Seáñez reside en Puerto Rico, pero está en la frontera de visita, donde hace unos días participó de un evento altruista.

“Me siento muy contento de regresar a mi tierra, vine a visitar a mi familia. Desde hace un año y medio que no venía, además me hicieron la invitación de este evento de venta de clamatos que estaría realizando Ceiac, acepté feliz porque siempre me gusta participar en eventos altruistas”, dijo en entrevista para El Diario.

“Master Chef Latino 2019 ha sido uno de los logros más grandes a nivel personal y profesional. Desde el día uno en este programa siempre dije orgulloso que era de Ciudad Juárez, tratando de dar a conocer que es una tierra de talentos en la música, pintura, deporte y artes culinarias, así que representar a Juárez a nivel internacional ha sido un logro muy grande… que ahora mismo el programa está siendo retransmitido en todo Centro y Sudamérica, entonces es muy bonito poder llegar a tantos lugares y representando a Juárez”, aseveró.

Su familia es su principal apoyo, y aunque ha sentido el deseo de tirar la toalla, él dice que ellos son su pilar.

“La cocina vino a aparecer en mi vida en manera de terapia por unos procesos personales fuertes que viví hace como tres años y yo encontré mi paz interior en la cocina; no sabía de este talento que poseo y a la par se me presentó la oportunidad de estar dentro de Master Chef y desde ahí comencé a cocinar”, explicó.

Javier emigró a Puerto Rico, donde ha dado conocer mediante sus platillos el sabor tradicional mexicano y su especialidad la tortilla de maíz.

La Isla del Encanto le dio la oportunidad de hacer posible su proyecto culinario, denominado ‘Las Cucharas Comida Mexicana’.

“Ha sido un reto llevar una cocina completamente tradicional y lo pude lograr gracias a mis tortillas artesanales de sabores: cilantro, chile verde y rojo, frijol. Uno de los principales retos fue enseñarle a la gente que una tortilla no tiene que ser nada más de paquete y que la comida mexicana es más que un taco y que podemos llegar a cualquier lugar del mundo”, comentó.

instagram.com/senordemaiz