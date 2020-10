Omar Chaparro vive un reencuentro en 'Chaparreando'

Associated Press / En esta imagen difundida por Pantaya, Omar Chaparro, a la derecha, y su hijo Emiliano en una escena de "Chaparreando", un reality sobre un viaje en motocicleta de padre e hijo

Ciudad de México— Omar Chaparro vive un reencuentro con su hijo Emiliano viajando por carretera por su natal Chihuahua en un nuevo reality: “Chaparreando”.

En la serie, estrenada el jueves en Pantaya para Estados Unidos y Latinoamérica, el actor mexicano regresa a lugares donde no había estado en años en un viaje en motocicleta. Fue su primer viaje largo sólo con su hijo de 15 años.

El programa los muestra realizando actividades como surf sobre arena, visitando parques acuáticos y degustando platillos locales en restaurantes junto a la vía. Pero como en todos los buenos viajes también hay momentos de tensión, como cuando se pierden en medio del desierto o les cae excremento de buitre.

“Yo pensaba que la popó de humano olía feo hasta que olí la popó de buitre”, dijo Chaparro con humor en una entrevista reciente por videollamada desde Los Ángeles.

Eugenio Derbez es productor de la serie y fue quien le sugirió a Chaparro que hiciera el viaje con su hijo. Emiliano estaba en una etapa en la que chocaba mucho con el actor, por lo que en un principio no le pareció que fuera buena idea.

“Yo fui adolescente, tuve mi etapa difícil. Me acuerdo que casi me agarré a trancazos con mi papá”, recordó Chaparro. “Justo estaba yo en esa etapa con Emiliano, era muy malagradecido, le hablaba grosero a su mamá. Luego lo analicé y dije ‘si quieren hacer un reality y quieren conflicto, este es el reality’”.

Las primeras imágenes del programa muestran al quinceañero totalmente enganchado con una consola de realidad virtual en la casa de la familia en Los Ángeles, pero el joven afirma que no está tan desconectado como parece.

“Honestamente no juego tantos videojuegos como creo que ustedes piensan”, dijo Emiliano, agregando que su interés es llegar a ser actor y director. “Quiero estar en el camino donde está mi papá y llegar a donde está él o más”.

En la serie, Chaparro va recordando etapas previas a su carrera, cuando trabajó de taquero o de repartidor de pizza. En el camino, se topa con fans que lo saludan con gusto; a él no le molesta devolver el gesto sin dejar de conducir su motocicleta.

“Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero puedo presumir que en Chihuahua me quieren mucho”, dijo complacido.

El programa se enfoca exclusivamente en Chihuahua, un estado con casi 250 kilómetros cuadrados (unas 96 millas) de extensión, biodiversidad y ciudades históricas. El estado tiene mucho que ofrecer más allá de los prejuicios que proyectan las noticias sobre inseguridad.

“Eso es otra cosa que yo no me percaté cuando hice el show hasta que terminé y dije, qué increíble que voy a poder presumir a toda la gente que vean lo que somos, lo que tenemos en este estado maravilloso, la cultura, la comida, la gente, los colores”, dijo Chaparro. “Creo que hay demasiado prejuicio. Dices México y no te das cuenta de que tenemos tanta riqueza”.

Chaparro, quien también forma parte de la segunda temporada del popular reality “¿Quién es la máscara?”, no descartó hacer una segunda entrega de “Chaparreando” con sus otras dos hijas y su esposa, quien según el actor de inmediato notó una mejora en su relación después del viaje.

“Quiero recomendar a la gente, independientemente de que vean la serie, que viajen con sus hijos”, dijo Chaparro, quien tiene 45 años. “A los chavorrucos (adultos que siguen haciendo cosas de jóvenes) que tienen un hijo adolescente y quieren conectar, llévense a su hijo sin su esposa, a donde sea... Llévenselo una semana nomás ustedes dos y van a ver que va a ser muy sano”.

“No se rindan intentando hacer que su hijo los conozca”, agregó Emiliano, quien señaló que gracias al viaje él y su padre son más amigos. “Ya sé de dónde viene. Estoy súper orgulloso de él... Lo amo”.