Prefiere Manzanero homenajes en vida

Agencia Reforma / Armando Manzanero

Ciudad de México— Que el reconocimiento a su trabajo sea en vida, no de otra manera, es para Armando Manzanero el mejor indicador de que sus logros están latentes tanto para el público como para la industria.

El compositor, quien recibirá el Premio a la Trayectoria Artística en los Billboard Latin Music Awards el 21 de octubre, en Sunrise, Florida, es considerado uno de los autores mexicanos de mayor impacto internacional con temas como "Esta Tarde Vi Llover" y "Adoro".

"Yo me siento muy realizado y muy feliz de que sea en vida. Todo a tiempo. Prefiero esto a que hagan un homenaje cuando estoy viendo (desde el otro plano), recogerlo en mano propia y no que lo recojan mis deudos", enfatizó, en entrevista por videollamada.

Desde su casa en Ciudad de México, el yucateco, de 84 años, reflexionó sobre los últimos meses. Ha estado encerrado en su hogar, componiendo y hablando con colegas y amigos acerca de la crisis que vive la industria musical debido al coronavirus.

"Todo se ve sombrío, esta pandemia ha afectado al planeta en todos los sentidos, todo está suspendido en muchos rubros, y, a como lo veo yo, esto no se recupera sino hasta mediados del 21 o el 22. Ojalá me equivoque, pero no se ve bien", puntualizó el cantautor, quien aparecerá en la ceremonia que transmitirá en vivo Telemundo Internacional.

Y en esas tareas propias, de componer, platicó que le gusta inspirarse en su esposa, en la vida y en el amor para escribir canciones, y que le manda piezas a quien se las pida, incluido Luis Miguel, aunque sea un ingrato.

"Cuando él me ha pedido canciones yo le mando cinco, y él ha tenido la mala educación de (no avisar) si las recibió o no.

"He localizado a dos o tres cantantes, que admiro mucho, no voy a decir nombres, y se me ha hecho muy difícil llegar a ellos porque tal parece que la gente piensa que cuando un compositor ya tiene años, o es más pendejo o, sencillamente, no sabe escribir mejor".

Y si no es Luismi, otros querrán al yucateco para colaborar o que prueben sus creaciones, añadió.

"Yo no paro, terminando la entrevista me pongo a grabar una canción con Fito Páez que me pidió que yo interpretara, 'Un Vestido y un Amor', es para su nuevo disco".

Aunque la nueva modalidad en cuanto a entretenimiento ha llevado a varios músicos y cantantes a realizar conciertos online, y él ya lo experimentó con Álex Lora y Aleks Syntek, el padre de Juan Pablo Manzanero descartó continuar así.

"No me gustó, no dio resultado. Hice también el aniversario de la Fundación de Saltillo, y estaba ahí, cantando frente a las cámaras. Era un escenario precioso, pero le cantaba a las cámaras no hay nada más frío que eso. (Los conciertos digitales) Son más fríos que las nalgas de un pescador alasqueño", expresó, tajante.

Como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Manzanero llegará a los 85 años el 7 de diciembre. Su deseo es que la industria musical se recupere.

"Ya teniendo el zopilote en el hombro derecho, ojalá que sí lo vea".