Nuevo disco inédito de Joan Sebastian ya tiene primera rola

Ciudad de México.- Alrededor de 500 canciones inéditas fueron las que dejó Joan Sebastian, y un total de 11 serán las que se den a conocer en el disco Volví Pa'l Pueblo Acompañado, el cual estará disponible en mayo, y cuyo primer sencillo será "De Ellas", que tendrá la voz del ídolo de Juliantla a dueto con Luis R. Conríquez.

Juan Muro, Marcelia Figueroa (hija de Joan) y Conríquez dieron a conocer estos pormenores este lunes en conferencia de prensa, fecha en la que el "Poeta del Pueblo" habría cumplido 73 años de edad.

"A mi padre le sobraba talento y energía, y qué mejor momento que esta fecha que es de su nacimiento, para dar a conocer esta bella canción con Luis, y la producción de Juan", dijo Marcelia sobre la pieza, que saldrá en plataformas digitales este 11 de abril.

"Yo siempre fui fan de Joan, y siempre lo seré. En cuanto me mostraron el tema, de volada me puse en el estudio a grabarlo, me gustó mucho, con todas las ganas y con la bandera mexicana en la frente y muy orgulloso", apuntó Conríquez.

Sin querer ahondar en polémicas, los artistas comentaron que se enfocarían en temas relacionados con Joan Sebastian y no en asuntos personales.

Conríquez, por ejemplo, ha sido motivo de señalamientos de su aún esposa Karen Caro, quien lo denunció en redes por violencia doméstica luego de que este afirmara que ella y su todavía suegra, lo golpearon.

Además, al músico le llovieron críticas porque muchos fans de Joan Sebastian dijeron que no era el adecuado para hacer un dueto póstumo con él, ya que Luis es famoso por sus corridos bélicos.

"Hay diferencia entre los temas sociales fuertes y los temas bonitos, como los de Joan Sebastian, y yo también los canto. No está fuera de lo que cantamos nosotros, porque cantamos covers. Lo tenemos en nuestras raíces, y Joan y Vicente Fernández forman parte de nuestras raíces", señaló el cantante y compositor.

Ante la insistencia de algunos reporteros sobre el tema de su aún esposa, quien supuestamente lo violentó a él y a su novia, Ivette Camacho, este se mostró esquivo. "Lo que sucedió, sucedió, pero venimos a hablar de Joan Sebastian", puntualizó Conríquez.

Por su parte, Marcelia defendió la elección del cantautor para realizar el dueto póstumo con Joan Sebastian, el cual formará parte del álbum que saldrá bajo el sello de Sony Music México.

"A los que somos hermanos, a mi madre, a las personadas involucradas (en decisiones), nos importa muchísimo quién canta las canciones de mi padre. Me gusta asegurarme de que todo sea bien hecho y es una canción impecable, un disco impecable.

"Todo es lindo mientras sea cuidadito; mi papá fue un joven luchador, que le gustaba apoyar a nuevos talentos, a quienes le movían fibras los artistas emergentes, y estoy segura de que le habría gustado esta canción. Está hecha con mucho amor y quedó muy linda", aseguró Marcelia.

Juan y Marcelia confirmaron que son cerca de medio millar de piezas inéditas las que se encuentran aún resguardadas por la familia de Joan Sebastian y que por el momento no hay más planes sobre estas, más allá de las 11 que formarán parte del disco Volví Pa'l Pueblo Acompañado.