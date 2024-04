Niños que triunfaron en la actuación y ahora son estrellas

Ciudad de México.- Como protagonistas de la película El Ángel Malvado (The Good Son), los entonces niños Elijah Wood y Macaulay Culkin tuvieron papeles contrastantes: mientras el primero dio vida a un inocente pequeño que afrontaba la muerte de su madre, el otro interpretaba prácticamente a un psicópata.

Fuera de la ficción, ambos también representaron caminos opuestos para estrellas infantiles: Wood estelarizó El Señor de los Anillos como Frodo y se ha mantenido casi alejado de los escándalos; Culkin tuvo unos años difíciles al crecer, que incluyeron una detención policial por posesión de marihuana.

"Tengo sentimientos complicados sobre los niños, la fama, estar en el ojo público o ser un niño actor. Hemos visto muchos casos en los que esto es perjudicial... Yo casi estoy pasando por mi fase de angustia adolescente ahora porque antes no tenía tiempo para hacerlo", reflexionó recientemente Zendaya para la edición británica de Vogue.

Si bien durante la promoción de su película Desafiantes (Challengers), protagonizada y producida por ella, compartió que sintió que tuvo que volverse un adulto al volverse el sostén económico de su familia a los 14 años, cuando despuntó con el título de Disney A Todo Ritmo (Shake It Up!), ella puede mirar un camino brillante.

A sus 27 años es la actriz del momento, tras estelarizar las dos películas de Duna (Dune), tres de Spider-Man como MJ y dos temporadas de la serie Euphoria, con la que consiguió dos premios Emmy.

Además de ser ícono de la moda, quien robó miradas este año al usar en una alfombra roja un diseño futurista del diseñador Thierry Mugler, su noviazgo con Tom Holland le ha añadido reflectores, pero ha sabido lidiar con ellos.

Saoirse Ronan, de 30 años, es otra niña dorada. Ya cuenta con cuatro nominaciones al Óscar gracias a sus roles protagónicos en cintas como Lady Bird, y la primera la cosechó a sus 13 años, por su participación en Expiación, Deseo y Pecado (Atonement).

Su talento la ha llevado a trabajar con cineastas de la talla de Peter Jackson, Wes Anderson y Greta Gerwig en Mujercitas (Little Women), donde compartió pantalla con Emma Watson, quien saltó a la fama mundial con la franquicia Harry Potter.

La británica tenía nueve años cuando hizo casting para interpretar a Hermione Granger, personaje que interpretó en ocho cintas, tras las cuales llegó a filmes como Las Ventajas de Ser Invisible (The Perks of Being a Wallflower) y la versión de acción real de La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast).

A su vez, Watson, hoy de 34 años, se ha expandido fuera de la industria del entretenimiento al volverse embajadora de buena voluntad de ONU y estudiar Literatura en la Universidad de Brown, algo que describe vital para superar las presiones que desarrolló como niña actriz.

"Hubo momentos en los que me sentí muy sola, mudándome al otro lado del mundo, donde no tenía apoyo, pero estoy muy feliz de haberlo hecho, fue lo mejor que pude hacer. Me dio un lugar de refugio, este espacio que podía negociar por mí misma y tener tiempo para descubrir quién era", dijo a la revista Porter.

Consolidados

Scarlett Johansson, Ryan Gosling y Natalie Portman rondan los 40 años como tres de los emblemas de Hollywood, con carreras que han construido desde sus infancias.

Johansson comenzó en comerciales, donde se encontraba con un ambiente hostil y competitivo, pero desde que hizo la película Regreso a Casa (North) a los 10 años, supo que la actuación y los papeles de gran profundidad emocional eran los que le interesaban.

The Guardian reseñó en 2004 que ese año, con el estreno de las cintas Perdidos en Tokio (Lost in Translation) y La Joven con Arete de Perla (Girl with a Pearl Earring), llegaría su consolidación tras años de una carrera discreta, sin esperar que aquello era sólo el comienzo.

Ha equilibrado tan bien sus decisiones que a sus 39 cuenta con dos nominaciones al Óscar, por Jojo Rabbit e Historia de un Matrimonio (Marriage Story) y trabajos para Wes Anderson y Woody Allen, así como con el reconocimiento masivo por interpretar a la Viuda Negra (Black Widow) en el universo fílmico de Marvel.

En la gala de los premios de la Academia estadounidense este año, Ryan Gosling brilló con su interpretación del tema "I'm Just Ken", de la película Barbie. Si bien muchos ya habían visto su talento en el canto y el baile en La La Land, este se remonta aún más atrás.

A los 12 era parte de El Club de Mickey Mouse (The Mickey Mouse Club) junto a Britney Spears, Justin Timberlake y Christina Aguilera y en los 90 participó en un capítulo de ¿Le Temes a la Oscuridad? (Are You Afraid of the Dark?)

"En cierto momento pensé que había dejado atrás a ese niño y me di cuenta de que necesitaba su ayuda para hacer esta película (Barbie). Así que tuve que regresar, hacer las paces con él y pedirle ayuda. Fue bueno para mí", dijo a EW.

Para Natalie Portman ha sido más difícil pensar en su pasado.

Su carrera es envidiable: ganó el Óscar por El Cisne Negro (Black Swan) de Darren Aronofsky, ha sido nominada por Jackie y Closer: Llevados por el Deseo. También tiene un rol central en la precuela de Star Wars y protagonizó V de Vendetta (V for Vendetta).

Pero cuando ella piensa en El Perfecto Asesino (Léon), película con la que debutó a los 13 años, dice que tiene pensamientos complicados al respecto, ya que no siente que haya mucha distancia entre ella y los niños actores que cayeron en malos pasos.

"Siento que fue casi un golpe de suerte que no sufriera daño, además de tener unos padres maravillosos y muy sobreprotectores. He escuchado demasiadas historias malas como para pensar que los niños deberían ser parte de ellas.

"Conozco todas las conversaciones que hemos tenido estos últimos años. Ha hecho que la gente sea más consciente y cuidadosa, pero no creo que los niños deban trabajar, creo que deberían jugar e ir a la escuela", opinó Portman, de 42 años, para Variety.