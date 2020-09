Maribel Guardia estrena canal de YouTube

Tomada de Internet

Ciudad de México.- A Maribel Guardia no hay quien la pare, esta vez quiere experimentar el camino como youtuber con su canal Maribel Guardia Live, publicó El Universal.

“No hay edad, la edad es un tabú, mientras tengas salud y energía puedes hacer todo lo que desees. Esta nueva era es para redescubrirla todos juntos, no te puedes quedar atrás, tienes que reinventarte, disfrutar de las plataformas, de los medios que tenemos ahora para llegar a mucha gente que te quiere, porque yo digo ¿por qué tengo casi 10 millones de seguidores de Facebook? A de ser porque me tienen cariño o de alguna manera les llamo la atención.

“Lo más sorprendente de la vida es que pasan los años y todos los días aprendes cosas nuevas, esa es la magia de la vida, nunca quedarte estático, tienes que evolucionar, adaptarte y fluir como las palmeras, que con la tormenta se inclinan y el aire sigue corriendo; así tienes que ser en tu vida y así tienes que salir adelante siempre”, dijo la cantante.

La también actriz explicó que la idea nació por un par de razones, primero porque sintió que tenía muy abandonados a sus seguidores de Facebook y no se le hizo justo, porque han sido fans muy fieles, por lo que se unió con el productor Alexis Núñez y con su esposo Marco Chacón para realizar este videoblog y así poder estar más en contacto con ellos; segundo, para crear una fuente de trabajo, porque debido a la pandemia tuvo que cancelar palenques y su gira por Estados Unidos, México y Centroamérica.

“La reacción ha sido muy bonita, la verdad sí es lindo estar en contacto con toda esa gente que es tu amiga, pero que no tenía un rostro y con esto eso ha cambiado, y la gente lo ha disfrutado mucho. Obviamente se ha ido calentando más, esa es la expectativa que vaya creciendo, pero arrancamos muy bien”.

Para Maribel no habrá una restricción sobre los temas a tocar, pero le interesa sobre todo hablar sobre aquello que afecta a las mujeres, como la belleza, la edad, el empoderamiento, la infidelidad, los miedos, entre otras cosas.

“Yo no quiero hablar de cosas tristes que hay muchísimas, quiero inspirar a la gente que en medio de todo esto podemos salir adelante, tener una buena actitud, siempre traer una sonrisa y tratar de tener esta energía para enfrentar la vida y los problemas. Es un programa de entretenimiento, para que la gente se divierta, se la pase bien. Hay tantas tonterías que hay que hacer a un lado, pero sobre todo lo más importante es la actitud y la alegría de vivir, eso es fundamental para todo lo que quieras conseguir en la vida, también para cómo te proyectas y tú amor propio, porque es el primer amor que debes de tener, porque cuando tú te amas tienes capacidad de amar y respetar a los demás”.

Ella está consciente que en muchas ocasiones tendrá que revelar un poco de su vida privada, como sucedió en la emisión del miércoles, cuando habló de la infidelidad y aunque no reveló el nombre del aludido, dejó entrever que se trataba del cantante y compositor Joan Sebastian (q.e.p.d.).

“Tengo experiencia sobre infidelidad, tengo años encima y obviamente también tengo conocimiento, una aprende a través de la vida y de la experiencia, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí hablaré de mi vida, de mis experiencias, es mi criterio al final, pero también el público puede opinar; también voy a invitar a muchas personas que son motivacionales, que inspiran a los demás, gentes con historias duras en la vida y que lograron salir adelante y ser unos triunfadores, son personas que hay que darles una imagen y una voz para que los demás los escuchen”.

El hecho de que su esposo, con quien lleva 22 años de relación, esté enfrente de ella mientras realiza estos en vivo, no la intimida, ni hace que se autocensure de hablar de ciertas cosas, como de relaciones pasadas, porque él tiene toda su confianza y conoce su vida.

“Le ha tocado que me relacionen con Joan, hace tantísimos años que yo me había separado de Joan cuando murió, pero siempre me preguntan por él y les digo que yo no soy Figueroa. Cuando me expreso de él lo hago con cariño y respeto, porque es lo que siento por él y siempre lo voy a tener toda mi vida, pero desde hace muchos años no teníamos nada que ver, más que una linda amistad. Mi marido lo respeta, lo entiende, es un hombre con mucho criterio, es un hombre que ha sido fundamental en mi carrera, que me ha apoyado para que yo crezca, por él me nominaron al Grammy hace dos años, por la producción que me hizo, es una persona que cuento con él en todos los aspectos”.

Maribel Guardia Live arrancó con su primera emisión el 21 de septiembre, logrando hasta el momento más de mil 200 visitas y el segundo programa en vivo, que realizó el pasado miércoles, 508 visitas, números que ella considera no son nada despreciables, pero que espera superar con sus emisiones de lunes, miércoles y viernes.

“Espero vaya creciendo poco a poco, creo que conforme la gente lo vaya compartiendo cada vez vamos a ir teniendo más vistas en el programa y los capítulos ahí se quedan guardados”, finalizó Maribel Guardia.