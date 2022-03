Luchan por permanecer unidos

Cine Universitario exhibirá hoy a las 4 de la tarde el corto documental ‘The Bridge’ del español Jordi Ruiz Cirera.

La función gratuita contará con la presencia del realizador, quien participará en el conversatorio en el que estará también la maestra Celina Alvarado Garmiño, del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ.

De 22 minutos de duración, ‘The Bridge’ presenta un escenario común en la frontera: el de las familias que luchan por permanecer unidas.

“Jesenia y Luis buscan la forma de reunirse tras haber sido separados desde que a él le negaron la entrada de nuevo a los Estados Unidos. The Bridge sigue el viaje personal que ambos, junto a un oficial de bodas, hacen hacia el Puente Internacional de El Paso-Juárez”, revela la sinopsis.

“A través del entorno de cada uno en México y los Estados Unidos, este corto documental ahonda en temas universales como la realidad fronteriza, la identidad, el amor, la familia o la distancia”, agrega.

Jordi Ruiz Cirera

Fotógrafo y documentalista nacido en Barcelona que ha vivido la mayor parte de los últimos cuatro años en México. Ha trabajado en la región en temas relacionados con la migración, el impacto de la violencia o las problemáticas ambientales para medios como Bloomberg, Le Monde M, The California Sunday, The Guardian o The New York Times.

Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, ganando el Taylor Wessing Photographic Portrait Prize en la National Portrait Gallery de Londres, entre otros.

Ha expuesto en festivales y galerías. Es miembro de la agencia Panos Pictures y en 2014 publicó su primera monografía, ‘Los Menonos’.

Presentación del documental ‘The Bridge’

18 de marzo a las 4:00 p.m.

Cine Universitario

Centro Cultural de las Fronteras

Entrada libre