Estos son los favoritos para ganar en los Oscar, ¿Reinará 'Power of the Dog'?

Mejor película

Los nominados: “Belfast”; “CODA”; “Don’t Look Up”; “Drive My Car”; “Dune”; “King Richard”; “Licorice Pizza”; “Nightmare Alley”; “The Power of the Dog”; “West Side Story.”

En este punto, realmente parece que el premio irá a “The Power of the Dog”. Paradójicamente, es tanto una opción segura como un cambio de juego, ya que sería la primera victoria de Netflix como mejor película después de años de intentarlo. La última oportunidad importante de Jane Campion como película (y directora) fue con "El piano", pero en 1994 eso básicamente no tuvo ninguna posibilidad frente a "La lista de Schindler". Esta vez, es su película la que tiene ventaja sobre Spielberg.

Mejor actriz

Las nominadas: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”; Olivia Colman, “The Lost Daughter”; Penélope Cruz, “Parallel Mothers”; Nicole Kidman, “Being the Ricardos”; Kristen Stewart, “Spencer.”

Esta ha sido la categoría más cruel, arrasando con la mayoría de las expectativas y algunas actuaciones muy sensacionales. Lady Gaga, Caitríona Balfe, Jennifer Hudson y mi actuación favorita del año, Renate Reinsve ("La peor persona del mundo"), son solo algunas de las desairadas. Sin embargo, sorprendentemente, una actuación muy atractiva para los Oscar de una película estrenada a principios de temporada —Jessica Chastain como la televangelista Tammy Faye— pasó al estado de favorita después de ganar los Premios SAG.

Mejor actor

Los nominados: Javier Bardem, “Being the Ricardos”; Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”; Andrew Garfield, “tick, tick … Boom!“; Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”; Will Smith, “King Richard.

Siempre da flojera cuando las categorías están aseguradas durante meses, pero sería una gran sorpresa si Will Smith no obtuviera su primera victoria en el Oscar por "King Richard".

Mejor actriz de reparto

Las nominadas: Jessie Buckley, “The Lost Daughter”; Ariana DeBose, “West Side Story”; Judi Dench, “Belfast”; Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”; Aunjanue Ellis, “King Richard.”

Gracias a su espectacular actuación en "West Side Story", DeBose ha tenido esta categoría asegurada durante toda la temporada, y es difícil no conmoverse por la simetría histórica. Hace sesenta años, Rita Moreno ganó por el mismo papel, Anita, en “West Side Story” de 1961, convirtiéndola en la primera actriz hispana.

Mejor actor de reparto

Los nominados: Ciarán Hinds, “Belfast”; Troy Kotsur, “CODA”; Jesse Plemons, “The Power of the Dog”; J.K. Simmons, “Being the Ricardos”; Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog.”

Entre los nominados en su mayoría por primera vez (a excepción de JK Simmons, quien ganó anteriormente por "Whiplash"), Troy Kotsur de "CODA" pasó a ser el favorito en los últimos dos meses, ganando en SAG, BAFTA y Critics Choice, y es probable que continue esa racha este domingo de Oscar.

Mejor Director

Kenneth Branagh, “Belfast”; Ryûsuke Hamaguchi, “Conduce mi coche”; Paul Thomas Anderson, “Pizza de regaliz”; Jane Campion, “El poder del perro”; Steven Spielberg, “Historia del lado oeste”.

Campion ha sido durante mucho tiempo el favorito. Para la cineasta pionera, que hace casi tres décadas se convirtió en la segunda mujer nominada en esta categoría, es una coronación que se avecina. Campion, la primera mujer en ser nominada dos veces a mejor director, ganará, y su director de fotografía, Ari Wegner, se convertirá en la primera mujer en ganar ese premio, un triunfo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo para las mujeres detrás de la cámara.

Mejor película internacional

Las nominadas: “Drive My Car,” Japan; “Flee,” Denmark; “The Hand of God,” Italy; “Lunana: A Yak in the Classroom,” Bhutan; “The Worst Person in the World,” Norway.

“Drive My Car” de Ryûsuke Hamaguchi no es una improvisada como mejor película, lo que la convierte en un peso pesado en esta categoría. Hay una dura competencia aquí, particularmente de la supremamente encantadora " The Worst Person in the World " de Joachim Trier. Pero la obra maestra de tres horas de Hamaguchi, una película profunda sobre el arte y el diálogo como medio de conexión humana, debería ganar.

Mejor película animada

Las Nominadas: “Encanto”; “Flee”; “Luca”; “The Mitchells vs. the Machines”; “Raya and the Last Dragon.”

“Encanto” es sin duda la gigante en esta categoría, con la triple amenaza de Disney, Lin-Manuel Miranda y una canción de gran éxito de la que no hablaremos aquí (no, no, no). Y en circunstancias normales sería la favorita fácil, pero Disney no ha tenido unas buenas semanas sin mencionar el hecho de que el estudio tiene tres nominaciones en la categoría que podría dividir los votos. Además, hay una enorme buena voluntad de la industria para "The Mitchells vs the Machines" y ganó el premio Annie, por lo que creo que puede haber una buena sorpresa guardad.

La 94a edición de los Premios Oscar, se llevará a cabo el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.