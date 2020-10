Llega Ariana Grande a la Casa Blanca

Reforma

Ciudad de México.- Ariana Grande cambió de posición, del escenario a la Oficina Oval en la Casa Blanca.

En el video de su más reciente sencillo, "Positions", la cantante aparece personificada como la Presidenta de Estados Unidos.

El tema, lanzado este viernes, es el primer adelanto de lo que será su nuevo álbum, el sexto de su carrera y el cual está anunciado para salir el 30 octubre.

"Estoy ansiosa por darles mi álbum este mes", escribió hace unos días en Twitter.

"Positions" es la primera canción en solitario que la intérprete de "Dangerous Woman" lanza desde 2019, cuando publicó su más reciente disco, Thank u, next.

En el último año, Grande ha participado en varias colaboraciones, como "Rain on Me", con Lady Gaga; "Stuck with U", con Justin Bieber y "Boyfriend", con Social House.

El video fue dirigido por Dave Meyers.

Se presume que para la nueva producción, la artista incluya "Toxic Love", una nueva colaboración con The Weeknd.