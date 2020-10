Kim Kardashian, 40 años de brillar en el escándalo

Tomada de Internet / Kim kardashian

Ciudad de México— Kim Kardashian, la socialité por excelencia, dueña de un emporio millonario y miembro de la familia más mediática de la televisión, llega al cuarto piso en la cumbre de su carrera, pese a haber pasado varios obstáculos conocidos como preeclampsia en varios de sus embarazos, la psoriasis que se le diagnosticó a sus 30 años y, recientemente, supuestas infidelidades de su esposo, el rapero Kanye West. Descubre aquí algunos de sus momentos más controversiales.

Video sexual, el inicio de todo

• Su relación con Paris Hilton atrajo los reflectores hacia Kim, incluso participó en varios episodios de The Simple Life.

• Sin embargo, un video sexual de 2002, con su entonces pareja Ray J, fue lo que significó el ascenso al stardom de la socialité.

• Se dice que fue su madre, Kris Jenner, quien filtró el clip para obtener popularidad.

• Kim Kardashian, Superstar, publicado en 2007, fue el que impulsó el reality show Keeping Up With the Kardashians.

Pieles y explotación laboral

• En diciembre de 2011, el clan Kardashian era investigado porque prendas de su línea de ropa y accesorios, de las boutiques DASH, se maquilaban en fábricas chinas que operaban en condiciones casi de esclavitud.

• De acuerdo con el grupo de derechos humanos China Labor Watch, la mercancía se confeccionaba en lugares que empleaban a niñas de 16 años que recibían un salario miserable y eran prácticamente prisioneras.

• En más de una ocasión, la socialité fue criticada por su gusto por las pieles de animales en sus looks.

• La organización PETA creó una campaña contra el uso de pieles en la que exhibía y señalaba a Kim.

• En marzo de 2012, una activista en favor de los animales atacó con harina a la empresaria, durante la presentación de una de sus fragancias.

Matrimonio exprés

• El 20 de agosto de 2011, Kim se casó con el entonces jugador de basquetbol Kris Humphries, en una ceremonia en Montecito, California.

• Era su segundo matrimonio y, a decir de la ceremonia, parecía que sería de ensueño.

• Los preparativos y la misma boda fueron transmitidos en un especial de dos partes que el canal E! emitió en octubre.

• Tras 72 días de matrimonio, el 31 de octubre, Kim solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables.

• Para muchos, el enlace matrimonial fue simplemente una estrategia publicitaria para posicionar la marca Kardashian y futuros acuerdos televisivos.

Black Lives Angry

• La esposa de Kanye West ha enfadado a la comunidad afroamericana en por lo menos dos ocasiones específicas.

• La primera fue en 2017 cuando se disfrazó de la cantante negra de R&B Aaliyah.

• En una segunda ocasión, Kim fue acusada de oscurecer el tono de su piel para la publicidad del lanzamiento de su línea de maquillaje KKW.

• Ella simplemente dijo que se había pasado del bronceado.

Embarazoso

• Además de padecer preeclampsia (presión arterial elevada) durante su primer embarazo, que la hizo dar a luz a las 34 semanas, Kim sufrió aumentó mucho de peso.

• Los más de 30 kilos que subió le generaron una serie de críticas, sobre todo porque se aferró a usar prendas superentalladas, escotes y minifaldas.

• El colmo fue, quizá, el atuendo floral que usó durante la MET Gala de 2013.

Kimye vs. Taylor Swift

• Durante los MTV Music Awards de 2009, Kanye West subió al escenario y mostró su molestia porque Taylor Swift ganara el mayor premio de la noche, derrotando a Beyoncé.

• Ese momento quedó inmortalizado, en 2016, con la canción Famous: En la que además de atribuirse su fama, West llamó "perra" a la intérprete de "Blank Space".

• Kim se había mantenido al margen de la disputa, sin embargo, declaró que Swift había aprobado la canción. Incluso publicó un video donde esta última decía que era un "cumplido".

Un derrier en portada

• La revista Paper publicó en su portada, el invierno de 2014, una fotografía de Kim en la que dejaba al descubierto sus pompas.

• La leyenda "Break the Internet" (rompe el internet) apareció junto a la imagen. Y así fue, la publicación generó un nuevo récord para la página de la revista que recibió, en un sólo día, 15.9 millones de vistas en un sólo día.

• La socialité fue duramente criticada por considerar que era simplemente una provocación.

Atraco en París

• A punta de pistola, Kim Kardashian sufrió un robo en un lujoso hotel de París, en 2016.

• La hija de Kris Jenner fue atada de pies y manos, pero logró escapar.

• El motín fue de más de 10 millones de dólares en joyería, incluido el anillo de compromiso de Kardashian, valuado en 4 millones de dólares.

• Un episodio de Keeping Up With the Kardashians fue dedicado a que ella contara su experiencia, lo que generó perspicacias sobre si todo fue montado para aumentar el rating del show.