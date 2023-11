Llaman 'swifties' a no votar por Milei

Buenos Aires, Argentina.- Si amas a Taylor Swift, no votarías por Javier Milei. Así lo subrayaron las "swifties" que se reunieron en el estadio River Plate de Buenos Aires la semana pasada cuando la cantante estadounidense ofreció tres conciertos, los primeros que da en Argentina luego de casi 20 años de carrera.

En total, Swift congregó a alrededor de 200 mil personas en sus shows, que tuvieron lugar una semana antes de la elección presidencial entre el peronista Sergio Massa, actual Ministro de Economía, y el ultraderechista libertario Javier Milei.

Para las y los jóvenes swifties, Taylor representa los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT+.

"Ella es muy de los derechos de la mujer. Milei no", dice una de las seguidoras de la cantante en un video que fue compartido por la cuenta @SwiftiesYArg, creada especialmente para llamar al voto contra Milei, candidato de La Libertad Avanza.

"Hay muchas referencias a la comunidad LGBT, a los derechos humanos en toda la letra de Taylor", dice otro de los asistentes al primero de los conciertos, en los que fueron colocados pósters con el diseño de The Eras Tour y el rostro de Massa.

Los jóvenes no están equivocados. En las elecciones intermedias de 2018, Taylor rompió el silencio político que había mantenido toda su carrera para manifestar públicamente su apoyo a los demócratas en el estado de Tennessee, y frenar a la republicana Marsha Blackburn, a quien ella definió como un "Trump en peluca que no representa los intereses de las mujeres".

"Necesito estar en el lado correcto de la historia", dijo la estadounidense visiblemente conmocionada cuando argumentó por qué daría su primer pronunciamiento político.

"Ella (Blackburn) vota en contra de igualdad salarial para las mujeres, en contra de la reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer que básicamente nos protege de acoso, violación, violencia doméstica. Y por supuesto que no apoya el matrimonio gay. Se opone a que tengan cualquier tipo de derechos".

El video de Taylor en el que da estos argumentos fue reproducido por la cuenta @SwiftiesYArg contrastando sus dichos con candidatas de La Libertad Avanza, entre ellas la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, y Lilia Lemoine.

"Fue una movida fuertísima", dijo Mariana Gené, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, sobre el movimiento de las swifties.

"Taylor Swift llenó tres estadios del River en tiempo récord, y si hubiera querido hacer 10 más probablemente los llenaba también. Habían muchos carteles que decían: 'Swift no vota a Milei', y la idea de estar del lado correcto de la historia".

Como en los conciertos que dio en EU y México en el verano, las swifties argentinas hicieron "friendship bracelets" y los intercambiaron en el estadio, con la diferencia de que las frases en las pulseras no sólo eran referentes a Taylor sino también al rival de Milei.

"Muchas pulseritas decían: 'UxP', es decir Unión por la Patria (partido de Massa), o 'STM' por Sergio Tomás Massa, o 'Milei no'. Claramente fue un fenómeno que, sobre todo pensando en públicos no tan politizados, no tan interesados por la política, son modos de entrar muy significativos".

De acuerdo con Gené, gran parte del voto más intenso para Milei es un voto joven y masculino.

"Entre las mujeres tiene mucha menos popularidad que entre los varones, por sus propuestas, claro, pero también por el nivel de agresividad de su discurso", apuntó.

Medir el impacto que pudiera tener Taylor Swift y el movimiento de sus fans en la elección es complicado, pero en EU un día después de que dio su pronunciamiento político en 2018, más personas se registraron para votar que en todo un mes, según se expone en el documental "Miss Americana", que aborda el crecimiento profesional de la compositora y los ataques a los que fue víctima, incluidos comentarios sexistas, misóginos y una agresión sexual.

"La participación de los jóvenes votantes aumentó siete veces respecto de las anteriores elecciones intermedias", dice una presentadora de CNN en una parte del filme.

En Argentina, el voto es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años, a quienes les podría llegar el mensaje de las "swifties".

"Si aman tanto a Taylor, si creen tanto en lo que ella dice en las entrevistas, en los discursos que ella da, deberían repensarlo y votar a Massa", expuso otra de ellas afuera del estadio del River.

Pese a que no hay ningún comentario de la estadounidense respecto a la elección en Argentina, sus fans están seguras de qué lado estaría y con firmeza llamaron a: "No votar a alguien que piensa que están bien los militares, los genocidios o que está bien todo lo que pasó en la dictadura. Eso no lo votaría Taylor".