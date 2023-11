Filtran imagen de barbie navideña

Con anticipación fue dada a conocer la imagen de la muñeca barbie navideña, uno de los regalos esperados por muchas niñas esta navidad.

Se trata de la barbie Mariah Carey, quien interpreta el famoso tema musical "All I Want for Christmas is You".

La compañía Mattel reveló este sábado mediante su página oficial, imágenes de una colección dedicada a la reconocida compositora y actriz estadounidense.

Esta hermosa muñeca es un regalo maravilloso para las coleccionistas.

La muñeca destaca con un deslumbrante vestido rojo que realza una silueta impresionante, destacándose en cualquier escenario invernal. Los pliegues en la cintura y la llamativa abertura del dobladillo aportan un toque distintivo.