Celebra Taylor Swift sus 34 años con amigos famosos

Ciudad de México.- La cantante Taylor Swift fue vista la noche del martes celebrando por anticipado su cumpleaños número 34 (con fecha del 13 de diciembre), acompañada de amistades famosas como Selena Gomez, Miles Teller y Keleigh Sperry, informó el sitio de noticias TMZ. La cantante fue grabada y fotografiada llegando al club social Zero Bond, en Manhattan, donde estuvo acompañada por actor Miles Teller, conocido por su papel protagónico en la cinta Whiplash, y su esposa, Keleigh Sperry. Luego de bajar de su vehículo, la cantante de "Lover" y su grupo de amigos se reunieron con Selena Gómez para alejarse de los paparazzis y disfrutar de una tranquila cena que terminó con una degustación en un bar de vinos. Para esta tranquila salida, la cantante vistió un cómodo y elegante abrigo largo color canela, una playera oscura y unas botas largas negras; mientras que Sperry y Selena la siguieron con un estilo semi-formal de ropa oscura y tonos azulados. Por su parte, Teller asistió con un look más informal; vistiendo una camisa de franela azul, unos jeans claros y una cuidada gorra azul marino de béisbol.