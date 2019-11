Latin Lover habla del supuesto romance de Yalitza Aparicio

Después de que se revelara que Yalitza tiene un novio médico, a quien supuestamente le prohíben ver, Latin Lover dio su opinión sobre la relación de la actriz oaxaqueña.

De acuerdo con diversos medios nacionales, Yalitza tiene un romance con otro chico oaxaqueño: André, a quien tendría que ocultar pues le han prohibido verlo.

En su cuenta de Instagram, André Montes Fuentes, quien es estudiante de Odontología, tiene únicamente dos fotografías, y entre los pocos seguidores se encuentra justamente Yalitza.

Al respecto, su compañero en la película Roma, y quien le tiene un cariño muy especial después de la grabación de la película, dijo durante una entrevista:

"Está mal... Imagínate que yo oculte a mi mujer, no, no, eso está mal", aseguró. Y después continuó diciendo que no cree que sean ciertos los rumores que indican que no la dejan que lo vea: "no creo yo que sea eso. Yo creo que son rumores".

Y después enfatizó que:

"Nadie te va a prohibir que digas eso... No es una persona que esté en un grupo juvenil donde te prohíban que digas que tienes novio o que estás casada. Es una persona ya madura, que tiene derecho a ser feliz y encontrar a su pareja", dijo sobre la relación de Yalitza.

Hace tan sólo unos meses Latin Lover habló de la historia detrás de una foto que tiene con Yalitza y cómo da vueltas la vida, pues en un principio era ella quien le pedía tomarse fotos con él y después fue al revés.