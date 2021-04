Las mejores canciones originales brillan antes de la transmisión de los Oscar

Associated Press

Los Ángeles— Las presentaciones de los nominados al Oscar a la mejor canción original han comenzado en lugares tan variados como Los Ángeles e Islandia, incluso si la ceremonia no lo ha hecho.

En uno de los muchos giros en la ceremonia de este año, las cinco canciones se presentarán en un pre-show antes de que comience el evento principal en Union Station en Los Ángeles a las 5 p.m. Domingo.

Laura Pausini interpretó "Io Si (visto)" pregrabado de "The Life Ahead" en lo alto de Los Ángeles en el techo del nuevo Museo de la Academia de Cinematografía que se inaugura en septiembre. A ella se unió la escritora y nominada en 12 ocasiones Diane Warren tocando un piano de cola rojo y una orquesta vestida de rojo.

La cantante sueca Molly Sandén interpretó "Húsavík" de "Eurovisión Song Contest: The Story of Fire Saga" en un muelle frío en Islandia, junto con un coro de niños de la ciudad que lleva suéter, que ha adoptado la canción. como un himno de facto.

También habrá presentaciones de "Fight for You" de "Judas and the Black Messiah", "Speak Now" de "One Night in Miami" y "Hear My Voice" de "The Trial of the Chicago 7".