James Cameron cortó 10 minutos de violencia en 'Avatar 2'

Ciudad de México.- Siguen surgiendo revelaciones sobre el filme "Avatar: El Camino del Agua", cuyo director James Cameron confesó que cortó 10 minutos de la violencia armada en Pandora para evitar un posible fetichismo de las armas.

En una reciente entrevista en Esquire Middle East, el realizador dio a conocer que la secuela de Avatar iba a durar 10 minutos más, pero se retractó de mostrar demasiada acción con armas.

"Corté unos 10 minutos de la película enfocándome en la acción de disparos. Quería deshacerme de algo de la fealdad, encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad.

"Debes tener conflicto, por supuesto. Violencia y acción son lo mismo, según se mire. Este es el dilema de todo cineasta de acción, y yo soy conocido como cineasta de acción", dijo James Cameron a la publicación.

Además de argumentar que las escenas de acción fueron removidas, el cineasta rememoró las ocasiones en que abusó de la acción con armas en cintas como Terminator.

"Recuerdo algunas películas que he hecho y no sé si me gustaría hacerlas ahora. No sé si me gustaría fetichizar el arma en nuestro mundo actual, como lo hice en un par de películas de Terminator hace más de 30 años.

"Lo que está pasando con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago", añadió Cameron.

Luego de manifestar su rechazo al "fetichismo de armas", el director mencionó estar feliz por vivir en un lugar libre de armas.

"Estoy feliz de vivir en Nueva Zelanda, donde prohibieron todos los rifles de asalto dos semanas después del horrible tiroteo en la mezquita hace un par de años", dijo el cineasta.