Ciudad de México.- Hace unas horas se confirmó la noticia: J Balvin y Valentina Ferrer serán papás.

La noticia la compartió la modelo en su cuenta de instagram con una foto de Vogue en la que sale presumiendo su pancita.

En menos de 3 horas la foto ha acumulado casi 100 mil 'me gusta' y cientos de felicitaciones.

"Se va agrandando la familia"; escribió la también influencer que tiene 7 meses de embarazo.

"Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta o si voy a engordar, lo estoy viviendo día a día y me ha ayudado muchísimo", contó.

De acuerdo con información de HOLA USA la pareja espera un niño al que llamarán 'Río'.

A principios de año la pareja disfrutó de unas vacaciones en playas de las Islas Turcas y Caicos, donde Valentina se realizó estudios prenatales.

La pareja suele mantener en privado su vida personal.