Honran legado de Gómez en 'El Guardián de las Monarcas'

Ciudad de México.- Esta historia es igual de conmovedora y brutal que la que cuenta Maná en su célebre canción "Cuando los Ángeles Lloran".

Me impresionó mucho Homero Gómez cuando lo conocí. Vi cómo se metía al santuario y se le acercaban las mariposas. No lo hacían con los demás. Muy impresionante

"A Chico Mendes lo mataron. Era un defensor y un ángel de toda la Amazonia. Él murió a sangre fría, lo sabía Collor de Melo... y también la policía".

Así como al ecologista brasileño (asesinado el 22 de diciembre de 1988), al mexicano Homero Gómez defender el mayor santuario de mariposa Monarca en México le costó la vida.

Y si bien este crimen que impactó en los medios nacionales desde enero de 2020 hasta ahora no ha sido esclarecido, el documental El Guardián de las Monarcas, que hoy se estrena por Netflix, busca contar la historia de un hombre excepcional.

Así lo expone su director, Emiliano Ruprah, en una historia que, conforme va avanzando, se torna en un poderoso relato true crime que no deja indiferente al espectador.

Curiosamente, Ruprah conoció a Gómez en 2017, en una producción ambiental que realizó en el santuario El Rosario, en Ocampo, Michoacán, y en la que el también activista, sin ser entrevistado expresamente, les hizo saber diversas problemáticas alrededor de la conservación del lugar.

"Me impactó entonces, su carisma y cómo lo veía su comunidad. Cuando sucedió lo de su muerte, me pareció que fue en circunstancias muy raras, me empecé a hacer preguntas.

"Empecé a leer las notas periodísticas que se publicaban y que sugerían que podría haber sido por la delincuencia organizada y por la tala de bosques, pero no había entrevistas con sus familiares, y eso me impulsó a hacer una investigación propia", dice el realizador.

Justo Ruprah documenta con su cámara el entorno comunitario y familiar de Gómez, brindando un perfil humano, más que anecdótico, de un hombre que se preparó, estudió (se hizo ingeniero en Chapingo) y trabajó desde diferentes frentes con los suyos para cuidar el santuario El Rosario.

Pero, también, entrevistaron a expertos en temas ambientales y a periodistas michoacanos, que han dado cuenta de las acciones del crimen organizado para adueñarse de los recursos del lugar, en complicidad con las autoridades.

Incluso el ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en su testimonio grabado dice que se investigó la desaparición de Gómez y, posteriormente, el encuentro de su cuerpo sin vida, sin que se pueda decir científicamente que fue asesinado.

La investigación de El Guardián de las Monarcas evidencia que Karina Alvarado, cercana a Aureoles, estuvo envuelta en la desaparición del también activista el 13 de enero del 2020.

"Desafortunadamente, en este tipo de investigación se llega a más preguntas que a dar respuestas", reconoce Ruprah.

En poco más de tres años, según información oficial, alrededor de 100 defensores del medio ambiente han sido asesinados y ni un caso ha sido resuelto.