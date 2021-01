Investidura estelar

Agencias

Mañana el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris harán historia al encontrarse frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. para ser juramentados como los próximos líderes del país norteamericano.

Con la pandemia y la seguridad implementada por el reciente asalto violento al Capitolio, la investidura presidencial no se parecerá en nada a las inauguraciones anteriores, pero aún así contará con un espectáculo lleno de estrellas que será transmitido de manera virtual.

Como parte de los eventos oficiales de la quincuagésima novena Inauguración Presidencial, este miércoles 20 de enero la cantante Lady Gaga interpretará el himno nacional en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, en una ceremonia que celebrará la diversidad del país y en la que también participará la latina Jennifer Lopez.

“Estamos encantados de anunciar un grupo inspirado de dinámicos participantes (...) Representan clara imagen de la enorme diversidad de nuestra gran nación y ayudarán a honrar y celebrar las tradiciones de la investidura presidencial”, afirmó Tony Allen, el director del Comité de Investidura Presidencial (PIC, por sus siglas en inglés), a través de redes sociales.

Durante el programa titulado ‘Celebrating America Primetime Special’, que se transmitirá en vivo por seis canales de televisión abierta, en Internet y en las plataformas YouTube, Facebook, Twitter y Twitch en punto de las 10:30 de la noche (8:30 p.m. ET), el actor Tom Hanks se encargará de presentar los espectáculos de figuras como Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato, Bruce Springsteen y Justin Timberlake.

Este programa concebido por el Comité de Investidura Presidencial, reemplazará el formato más tradicional de la ceremonia de toma de posesión, reservada este año por razones sanitarias y de seguridad pública.

El jefe de la Policía de Washington, Robert Contee, anunció que se desplegarán más de 20 mil miembros de la Guardia Nacional durante la investidura del presidente electo, ante el temor a enfrentamientos violentos.

Celebrating America Primetime Special

Especial de 90 minutos presentado por Tom Hanks

­– Miércoles 20 de enero a las 10:30 p.m. (8:30 p.m. ET)

– Con la participación de: Lady Gaga, Garth Brooks, Jennifer Lopez, Ant Clemon, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake y Kerry Washington

¿Dónde verlo?

Sintoniza la transmisión en vivo a través de la televisión, por redes sociales o Internet

­– Televisión: ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC y PBS

– Internet: BidenInaugural.org/watch

– Streaming: Por medio de las cuentas oficiales de YouTube, Facebook, Twitter y Twitch del Comité de Investidura Presidencial (PIC)

¿Sabías qué?...

En 2009, Aretha Franklin cantó en la primera gala de investidura de Barack Obama. Bruce Springsteen, U2, Shakira y Stevie Wonder también fueron convocados. Cuatro años después, tras ser reelegido, pudo contar con Beyoncé para interpretar el himno nacional.

En 2017, Donald Trump, al que buena parte de la industria del entretenimiento tiene antipatía, tuvo que conformarse con una artista relativamente desconocida para entonar el himno en su ceremonia después de una sucesión de negativas de músicos.

‘Herencia, resiliencia y promesa’

En asociación con la Federación Hispana y más de 50 organizaciones coanfitrionas, el Comité de Investidura Presidencial realizará hoy un tributo que le dará voz a latinos en Estados Unidos para contar su historia y reconocer sus aportaciones al país.

En punto de las 11:30 de la noche (9:30 p.m. EST), Eva Longoria presentará el evento que contará con la participación de Lin-Manuel Miranda, John Leguizamo, Rita Moreno, Edward James Olmos, Ivy Queen y Becky G.

También habrá actuaciones musicales de Gilberto Santa Rosa y Gaby Moreno, con David Garza, Emilio Estefan y All-Star Tejanos United; Stefani Montiel, José Posada, Shelly Lares, DJ Kane y Mariachi Nuevo Santander de Roma High School en Roma, Texas. Además, se incluirá una actuación producida por Emilio Estefan de One World, One Prayer by the Wailers, con Skip Marley, Farruko, Shaggy y Cedella Marley.