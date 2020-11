Regresa el ritmo de High School Musical

Archivo / Agencia Reforma / Integrantes del elenco

Ciudad de México— Canciones tan memorables como "Breaking Free" y "We're All in This Together", que enmarcaron el inocente amor de Gabriella (Vanessa Hudgens) y Troy (Zac Efron), dejaron huella en millones de adolescentes hace 14 años con el éxito de la primera de las tres películas de High School Musical.

Pero, como guiados por el tema de la franquicia "Start of Something New", Disney quiso refrescar su historia al llevarla al formato serie, y, en lugar de copiarla, desarrolló una nueva trama para High School Musical: El Musical: La Serie.

La apuesta de la producción, que llegará a México con el lanzamiento de Disney+, el martes 17 de noviembre, radica en dar guiños a los fans al hacer que un nuevo elenco interprete los hits clásicos, pero principalmente les da la oportunidad de crear nuevos temas y mostrar los conflictos de jóvenes actuales.

En la preparatoria East High de 2020 ya no se prohíben los celulares, los deportistas no se avergüenzan de cantar en un escenario y Gabriella y Troy, como todos sus amigos, son sólo personajes de una obra teatral que guía la historia de Nini y Ricky, protagonistas de la serie y del musical.

"Había cierta presión por interpretar las canciones antiguas porque, obviamente, son muy icónicas, pero hicimos un gran esfuerzo de poner nuestro sello para liberar un poco esa presión y trajimos nuevas canciones a la serie", destacó, en entrevista virtual, Olivia Rodrigo, quien encarna a Nini.

La pareja estelar, Nini y Ricky (Joshua Bassett), la forman ex novios que se reencuentran en clases después de que él pidiera un tiempo, atemorizado porque ella, antes de irse a pasar el verano en el campamento de teatro, le confesó amarlo.

Tras el rechazo, Nini regresa con un nuevo novio, deportista y actor con quien protagonizará la obra escolar, por lo cual Ricky deja el desdén por los musicales y pelea el papel de Troy para recuperarla, mientras lidia, a la par, con la separación de sus padres.

"Los personajes en esta nueva serie son muy honestos y vulnerables. Muestran un claro reflejo de lo que los adolescentes afrontan hoy en día. Ricky no sabía cómo expresar sus sentimientos por lo que veía en casa y eso es súper común.

"Lo que más me agrada de la serie es que alguien más se vea a sí mismo a través de estos personajes y los ayude a sentirse menos solitarios", compartió Bassett.

A la familia de Nini apenas le dedican unos segundos en pantalla sin explicar nada, pues la serie presenta con naturalidad que ella tenga dos madres.

Para la también protagonista de la serie Bizaardvark, de herencia filipina, el programa es plausible, además, porque muestra la diversidad, que forma parte de la realidad.

"El casting refleja lo que es el mundo actualmente, y eso es importante porque ver la televisión es como nosotros nos calibramos con el mundo y es una parte importante para saber que somos parte de él.

"Sentirse ahora observado es increíble por el hecho de estar ahí para las chicas jóvenes. Es asombrosa la forma en que habla el show, toma todo como algo normal porque así es la vida y así es como debería ser representada", aseguró Rodrigo.

High School Musical: El Musical: La Serie ya alista la próxima temporada, y sus actores adelantan que habrá más canto y baile y se profundizará en todos los personajes.