Interpretará Will Swenson a Neil Diamond en musical de Broadway

Nueva York.- Un musical sobre Neil Diamond ha encontrado a la joya del teatro que interpretará al ícono en el escenario: Will Swenson.

Swenson ha sido seleccionado para dirigir "A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical" este verano cuando haga su debut en el Emerson Colonial Theatre de Boston. Swenson lo llama un musical nada sencillo. “No es convencional y es hermoso”, dijo el actor.

PUBLICIDAD

Los créditos de Broadway de Swenson incluyen "Waitress" junto a Sara Bareilles, creando el papel de Javert en la reposición de "Les Misérables" en 2014 y protagonizando "Priscilla: Queen of the Desert" y "110 in the Shade".

Diamond, de 81 años, es el cantante y compositor de grandes éxitos como "Sweet Caroline", "Song Sung Blue" y "Cracklin' Rosie". También ha escrito éxitos grabados por otros artistas, como "I'm a Believer" de Monkees, "Red Red Wine" de UB40 y "You Don't Bring Me Flowers" de Barbra Streisand.

El musical tiene una historia del cuatro veces nominado al Premio de la Academia Anthony McCarten ("Bohemian Rhapsody", "Darkest Hour"), dirección del ganador del Tony Michael Mayer y coreografía del cuatro veces nominado al Tony Steven Hoggett. Se presentará en el Emerson Colonial Theatre del 21 de junio al 31 de julio y las entradas saldrán a la venta este viernes.

Swenson dice que Diamond era el artista favorito de su padre y creció conociendo todas las canciones de Diamond. El padre de Swenson fue a los conciertos de Diamond y tenía un cartel firmado en el garaje. “Uno de mis primeros recuerdos es desgastar la cinta de ocho pistas de ‘Hot August Night’”, dice riendo.

“Nunca tuve un ensayo de música porque llegué y me sabía todas las canciones de memoria, y ni siquiera exagero”, dijo. “Simplemente lo tenía todo en mi ADN porque era una parte tan importante de mi educación, constantemente en el auto y constantemente en casa”.

“Si quieres hablar sobre un momento surrealista, intenta cantar 30 canciones de Neil Diamond mientras interpretas a Neil Diamond, a 3 metros de distancia de Neil Diamond. Fue la experiencia más loca de mi vida”, dijo Swenson.