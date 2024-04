Honrarán a George Lucas con Palma de Oro en Cannes

Ciudad de México.- George Lucas recibirá una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes el próximo mes, anunciaron este martes los organizadores del evento.

Lucas será homenajeado en la ceremonia de clausura de la edición 77 del festival de cine francés el 25 de mayo. Con este reconocimiento, el productor se une a una corta lista de los galardonados con las Palmas honoríficas.

En 2023, Harrison Ford, protagonista habitual de Lucas en las películas de Star Wars e Indiana Jones, recibió uno de estos reconocimientos. Otros destinatarios recientes incluyen a Michael Douglas, Tom Cruise, Forest Whitaker y Jodie Foster.

"El Festival de Cannes siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón", dijo Lucas en un comunicado.

"Me sorprendió y me puse eufórico cuando mi primera película, THX-1138, fue seleccionada para ser proyectada en un nuevo programa para directores primerizos llamado Quincena de Realizadores. Desde entonces, he regresado al festival en muchas ocasiones en diversas funciones como escritor, director y productor. Me siento verdaderamente honrado por este reconocimiento especial que significa mucho para mí".

El Festival de Cine de Cannes se realizará del 14 al 25 de mayo. La ceremonia de clausura, durante la cual se entregará el máximo premio del festival, la Palma de Oro, a una de las películas en competición, será transmitida en Francia por France Télévisions y por Brut.