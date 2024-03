Metallica pierde demanda por cancelaciones en pandemia

Los Ángeles.- La millonaria demanda que Metallica interpuso contra una aseguradora para ser compensados por conciertos cancelados durante la pandemia fue rechazada por un tribunal de apelaciones de California, que citó letras de la diva del pop Taylor Swift en su fallo.

La legendaria banda buscaba más de 3 millones de dólares de su aseguradora Lloyd's of London, que rechazó cubrir las pérdidas de seis de los espectáculos cancelados durante el auge del Covid 19 en 2020 debido a una cláusula que excluía casos relacionados con "enfermedades contagiosas".

Los intérpretes de "...And Justice for All" argumentaban que la suspensión de sus conciertos en Argentina, Brasil y Chile -parte de su gira latinoamericana en el primer semestre de 2020- podría haberse debido a otros factores más allá del virus.

Pero la jueza del segundo distrito de apelaciones de California, Maria Stratton, dijo en un fallo emitido el lunes que era un supuesto "absurdo" y "poco realista" que las medidas de aislamiento durante ese año fuesen por otra cosa si no la pandemia de coronavirus, que cobraba víctimas en el mundo entero.

La demanda de Metallica, integrada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, es una de las varias acciones legales de actores de la industria del entretenimiento en busca de compensaciones por las pérdidas durante este período.

El caso había sido descartado por un juzgado de Los Ángeles en diciembre de 2022 bajo el entendido de que la pandemia fue lo que motivó las cancelaciones. Pero los metaleros de "Sad But True" apelaron.