Hace Luis Miguel historia en el Bernabéu; abre segunda fecha

Ciudad de México.- Tras agotar las entradas de su primer fecha de concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, Luis Miguel anunció una segunda fecha.

El primer capítulo del reencuentro de Luis Miguel con su público español será el próximo 6 de julio y la segunda fecha que tendrá lugar, el día siguiente, el 7 de julio de 2024, que se venderán a partir del 20 de noviembre y hasta agotarse.

"Esto no solo es su regreso a Europa, sino una acción solidaria de la mano de la Fundación Real Madrid. El brazo social del Real Madrid es una institución presente en casi un centenar de países y que cuenta con cerca de 100 mil beneficiarios en los cinco continentes.

"Es a esos niños, niñas y jóvenes atendidos por la Fundación Real Madrid a los que se destinará una parte de los beneficios del concierto de Luis Miguel en España en los últimos cinco años", se informó en un comunicado.

"El Sol" no pisaba España, ni ningún otro país europeo, desde la gira de 2017 con la que celebró el lanzamiento del que es su último álbum de estudio hasta la fecha: 'MÉXICO por Siempre'.

Con su Luis Miguel Tour 2023 agotó todas sus presentaciones en Argentina, Chile, Estados Unidos y México el primer día que se pusieron a la venta.

Ahora en España, Luis Miguel desató furor arrasando con las más de 45 mil localidades del Estadio Santiago Bernabéu.

"Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro re encuentro en Madrid", afirmó Luis Miguel.

El intérprete comenzará el año con cincuenta fechas en más de quince países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.