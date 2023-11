Con escencia rarámuri

Chihuahua, Chih.- La premier de la película ‘37 KMS’ que fue filmada en estado grande, tuvo lugar en Cinemex Distrito Uno y ayer fue presentada en Creel. Durante los eventos, el director Rafael Montero y los actores Andrea Martí y David Angulo estuvieron presentes y compartieron una entrevista exclusiva para El Diario sobre este filme que cuenta con esencia rarámuri. El proyecto fue impulsado por el Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua!, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y la Comisión Fílmica de la Secretaría de Cultura. El rodaje se grabó en diversas locaciones de la ciudad de Chihuahua, así como en Cuauhtémoc, el Pueblo Mágico de Creel y las comunidades de la Sierra Tarahumara, tales como Basihuare, Rejogochi, Huaeachi, Kusárare, Lago de Arareko, Divisadero, entre otras. De igual modo, en los Municipios de Guachochi, Bocoyna y Guerrero.

‘37 KMS’

Los productores buscaron crear una película con un mensaje positivo, y brindar al espectador la oportunidad de disfrutar de la riqueza cultural que ofrece Chihuahua. Además, se abordan temas importantes como el autismo, la importancia de preservar las culturas indígenas, el periodismo positivo y temas actuales como correr, llevar una vida saludable y buscar un equilibrio entre el trabajo y la familia.

El guionista y director de cine mexicano Rafael Montero, conocido como uno de los impulsores del llamado Nuevo Cine Mexicano, tiene un afecto y una conexión especial con Chihuahua. Su primer Ariel lo ganó por un documental llamado ‘Casas Grandes, una aproximación a la gran Chichimeca’ al cual le dio una estructura sobre la cultura Casas Grandes Paquimé, con la historia del maestro alfarero Juan Quezada. Este proyecto lo llevó a cabo en el año 1986. También realizó una serie llamada ‘Frontera Norte’ a principios de los 80. Hoy llega con este cine ‘37 KMS’ para cerrar un ciclo, una película que le dedica a su entrañable amigo, el dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda. “Para mí, esta película es cerrar un ciclo, ya que desde que hice el documental y la serie, quería filmar una película en Chihuahua. Nunca lo pude concretarlo, existía solo la idea y nunca se aterrizó. Y el hecho de encontrar el proyecto de 37 KMS, para mí fue cerrar un ciclo. La productora Mineko Mori me invitó a participar en el proyecto, me comentó que quería que yo lo dirigiera y le metí mano como guionista. Aunque no soy un gran conocedor de Chihuahua, si tengo un gran amor por esta tierra norteña, es parte de mí. A esta película le puse todo el corazón que merecen los chihuahuenses” “Mis vínculos con Chihuahua son grandes, ya que me case con una hermosa mujer chihuahuense, Luz Elvira Müller Méndez, y por ende, resulta importante que se sepa que tengo parte de mi corazón en este gran estado. Realmente de poder filmar la película en Chihuahua, ha sido uno de los aciertos más grandes que he tenido, esta es mi película número 25 y estoy muy contento con el resultado”

“Esta película se la dedico a Víctor Hugo Rascón Banda, que es una persona que sigo admirando mucho. Tuvimos una gran amistad, además conocía a la familia de mi esposa”, expresó emocionado el director Rafael Montero.

CHIHUAHUA EN LA PANTALLA GRANDE

La película narra la historia de Alonso, quien por salvar la vida de su hija con condición de autismo y tuvo que ser hospitalizada. Se encuentra desesperado por encontrar una solución para rectificar su vida y se ve obligado a correr un maratón, pero su preparación debe realizarse con un grupo de atletas de la comunidad Rarámuri, lo cual le obliga a dejar atrás sus prejuicios. Esta historia conduce al espectador a ver una de las Sierras más hermosas del mundo y la cultura de los Tarahumaras, “los de pies ligeros”, donde un Alonso llegará a ser el hombre que fue destinado a ser, quien piensa que está corriendo por salvar a su familia sin saber que también se está salvando a sí mismo.

CON UN GRAN ELENCO

Además del elenco principal que incluye a David Angulo, Andrea Martí, Natalia Moreno e Iliana Fox, se cuenta con la participación de corredores Ralámuli tales como Martín, Juan y Enrique Moreno, así como Martín Makawi y Tomás J. Ramírez.

Durante la entrevista, los actores Andrea Martí y David Angulo se mostraron con gran satisfacción al ver en la pantalla grande la película al cual se entregaron completamente, lo cual les brindó un enriquecedor y desafiante aprendizaje.

“El hecho de venir la premier del lugar donde se filmó para compartirla con la gente de Chihuahua es increíble y, sobre todo, el tipo de locaciones que ofrece el estado grande. Fue muy padre recibir esa energía de la gente de aquí que participó dentro del filme”

“El convivir con la comunidad rarámuri fue asombroso, conocer a gente diferente a uno y lo más gratificante de eso es encontrar las cosas que tenemos en común, que sigue siendo esa necesidad de supervivencia. Conocer sus tradiciones, me dejó un buen sabor de boca, además me dejó grandes amistades como con Martín y Enrique, quienes que participaron en el filme que me dejo marcado el corazón”, expresó el actor David Angulo quien interpreta a Alonso, uno de los protagonistas de la película.

“Lo que me deja esa bondad y calidez que tenemos los mexicanos, de la que se habla en el mundo y así lo viví aquí en Chihuahua, me deja una gran experiencia de estar en un lugar muy lejos de mi hogar y sentirme en casa. Estoy muy contenta de que después de tanto tiempo, poder ver la película es muy una auténtica emoción”, comentó la actriz Andrea Martí, quien da vida a Ximena.