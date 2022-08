Guerra de declaraciones: La ex y la viuda de Fernando del Solar

Ciudad de México.- Ingrid Coronado aseguró que las declaraciones de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, sobre una supuesta nueva demanda contra ella y el actor es falso, además de señalar imprecisiones en los datos proporcionados.

La aclaración, la hizo a través de una carta en la que solicita derecho de réplica a la revista Hola! México, que el viernes pasado tuvo en su portada a Ferro.

PUBLICIDAD

En la primera charla que la instructora de yoga dio luego de la muerte de Del Solar, ella asegura que un día después de la muerte de Norberto Cacciamani, padre de Fernando, tuvieron un estudio socioeconómico por la denuncia de manutención de Luciano y Paolo, hijos de Coronado y Del Solar.

"Creo en este sentido se fue con una espinita clavada en el corazón por una demanda que le interpuso su ex esposa. El día después de la muerte de su padre, tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda: 'Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado!", confesó.

"Él no tenía cabeza para nada. Aún así asumió la responsabilidad, yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo. Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como la de la Universidad", explicó Ferro.

Ante estas declaraciones, Coronado precisó en su misiva que lo anterior no es verdad y que fue un proceso derivado de la primer demanda interpuesta en 2016 por Del Solar.

"Dicha información es falsa. Lo cierto es que en el año 2016 se promovió una demanda de divorcio en mi contra, la cual fue turnada al Juzgado Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México.

"Dicho proceso se encuentra pendiente de resolución definitiva, por lo que durante el mes de mayo de 2022, la jueza de la causa ordenó, la realización de un estudio socioeconómico a ambas partes en dicho proceso", suscribió la ex Garibaldi.

Otro tema que destacó Anna Ferro fue que cuando conoció a Fernando del Solar, él había puesto ya una propiedad a nombre de cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba y que la conductora cobrara la renta de ambos inmuebles para la manutención de Luciano y Paolo.

"Quiero insistir en esta idea: Fernando nos dejó absolutamente a todos cubiertos, amorosa, espiritual y económicamente", dijo Ferro.

A lo que Coronado, de 48 años, señaló que ambas propiedades fueron pagadas por ella y por su ex pareja y que cada uno administraba uno de los departamentos de sus hijos, cobrando las rentas correspondientes hasta que fueran mayores de edad como parte del procedimiento iniciado hace más de ocho años.

Dijo que la autoridad judicial estableció y cuantificó dichas obligaciones, de acuerdo con las posibilidades económicas de los deudores alimenticios, y siempre en atención al interés superior de los menores.

Expresó que las pensiones alimenticias de sus hijos no han sido cubiertas en su totalidad desde hace más de un año, pese a todas las consecuencias legales que podría implicar.

"Las obligaciones alimentarias subsisten aún después de la muerte de alguno de los deudores alimentarios y su incumplimiento constituye un hecho ilícito e, inclusive, un delito", advirtió.