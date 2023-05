GALERIA: 'Nómadas', un filme en defensa de la biodiversidad

Ciudad de México.- Asentados en la Península de Yucatán, un padre y una madre que han emigrado desde el Caribe velan por el cuidado y la supervivencia de su cría.

Por turnos, la pareja deja el nido para buscar alimento; él ha debido desplazarse 500 kilómetros hasta encontrarlo. Al salir ella, nada garantiza que vaya a regresar, y entonces su compañero deberá hacerse cargo por sí solo de aquella criatura con la que se han comunicado desde su gestación para que aprenda a reconocer su sonido.

Aunque parece el relato de una de las tantas familias que lo arriesgan todo al migrar de una nación a otra en busca de mejores condiciones de vida, en este caso se trata de lo que atraviesan algunos de los flamingos rosados que vuelan hasta Río Lagartos para anidar, como lo muestra el documental Nómadas (2019), actualmente en cartelera en la Cineteca Nacional.

"Es una película que trata sobre las historias de algunos de los animales más carismáticos que cada año llegan a México para cumplir algún punto de su ciclo de vida", cuenta en videoentrevista la productora Paula Arroio Sandoval.

"Lo que es muy importante en esta película es que quisimos hacer un retrato de individuos", continúa. "Seguimos algunas de las historias que enfrentan cada una de estas especies para, de alguna manera, como seres humanos pensar que ellos también son individuos igual que nosotros".

Personajes traviesos y juguetones, como los coatíes que se divierten en el manglar en Yucatán; titánicos elefantes marinos que se enfrentan por ser el macho alfa de su harem en el Archipiélago de San Benito, y madres, ya sean ballenas grises en Baja California o monos araña en la Biósfera de Calakmul, batallando por proteger a sus crías de amenazas y depredadores.

Todo esto sin obviar, por supuesto, la migración de insectos más grande del planeta: el asombroso éxodo de la mariposa monarca desde Canadá hasta el bosque de coníferas en Michoacán. Un favorito nacional del cual la cinta regala escenas impresionantemente íntimas, revelando a detalle su apareamiento y metamorfosis.

"(Nómadas) procura mucho sensibilizar esta parte de lo complejo, el gran esfuerzo que tienen que hacer estas especies por sobrevivir, y la maravilla que son cada una de ellas", remarca Arroio Sandoval sobre la coproducción México-Estado Unidos, escrita y dirigida por Emiliano Ruprah.

Así, si bien las interacciones de todas estas especies pasan por la lente humana para buscar detonar la empatía, resaltando qué poco distantes estamos, por ejemplo, de aquellos cangrejos pelágicos que se aferran a la vida en medio de la azarosa marea o de las mobulas esforzándose por impresionar a una potencial pareja, la ferocidad de la vida silvestre termina por hacer a un lado el antropocentrismo. Y una máxima se impone:

"No es un acto de crueldad, sino de supervivencia", se oye decir a Sasha Sökol, quien narra un documental lleno de momentos enternecedores, angustiantes y asombrosos, captados magistralmente a lo largo de un año por cielo, mar y tierra en áreas naturales protegidas del País.

"Creo que es un documental que va en defensa de la vida y de los no humanos. O sea, que valoremos que los no humanos tienen igual derecho que nosotros para subsistir. Y también que todo está relacionado; estamos relacionados los unos a los otros, no estamos aislados", opina la productora de este proyecto financiado con apoyo de Eficine y FEMSA.

Un trabajo, agrega Arroio Sandoval, donde también se rinde honor a la gran riqueza de la biodiversidad nacional, y para el cual se asesoraron con especialistas de cada especie. Ellos, además de guiar qué tanto podían acercarse y la mejor estrategia para hacerlo, generosamente les compartieron todo lo que sabían, para así poder descifrar aquello que quedaba registrado durante horas de grabación.

Y mientras la música original de Jacobo Lieberman y Leonardo Heiblum estimula y sumerge al espectador en cada atmósfera proyectada, las tomas hechas por fotógrafos especializados desde tiendas de campaña, con lentes enormes y hasta de manera infrarroja para asomarse a lo profundo de las cuevas donde anidan los murciélagos, dotan al material de una calidad privilegiada e inmejorable.

"Estamos muy contentos de que hay una gran calidad técnica. Visualmente es una película muy, muy potente", celebra la productora, compartiendo que la versión televisiva incluso estuvo nominada a los premios Emmy. "Estamos muy contentos de que nos equiparen con Nat Geo, por ejemplo; quiere decir que a lo mejor ya la hicimos".

Al final, Nómadas, que continuará en salas y al aire libre en la Cineteca hasta el 11 de mayo, para luego itinerar por escuelas, áreas rurales y otras sedes, es sobre todo un llamado a la conservación. Primero con sentencias sutiles a lo largo del documental, para luego cerrar con la advertencia directa de la extinción masiva que padece el planeta, principalmente por responsabilidad de los humanos.

"Su protección definirá nuestro destino. Si fallamos, para fines de siglo podríamos quedar sumamente solos, teniendo como su única memoria películas como ésta", concluye la cinta.

En honor a los ambientalistas

Homero Gómez González, defensor y promotor del cuidado de los bosques y el hábitat de la mariposa monarca en Michoacán asesinado en 2020, fue parte de los expertos que ayudaron durante la producción de Nómadas.

"Él era uno de los coordinadores principales (del santuario) en ese momento, y después resultó que desapareció", recuerda la productora Paula Arroio Sandoval, quien a raíz de la realización de este documental pudo atestiguar las precarias condiciones de los ambientalistas del País, muchos de ellos asesinados en años recientes.

Tan solo en 2021, 54 personas que defendían su ambiente, recursos naturales o tierra fueron asesinados en México, de acuerdo con un informe de la organización internacional Global Witness. Esto representó un repunte considerable en comparación con los 30 activistas asesinados registrados el año anterior.

"Muchas de estas áreas protegidas, por ejemplo, como la de la mariposa monarca, como está en un bosque, hay muchos taladores ilegales; entonces, eso ha provocado un gran enfrentamiento entre la cooperativa que cuida el santuario de la monarca con todos los talamontes. Y ya también el narco está influyendo", apunta Arroio Sandoval.

La productora destaca que, a partir de identificar la vulnerabilidad de determinada especie o hábitat y emprender acciones para su cuidado, las organizaciones comunitarias hacen de esto su medio de vida, subsisten de ello; "y son justamente todos estos talamontes ilegales los que llegan y rompen con ese orden comunitario", lamenta.

"Entonces, para mí, mis respetos, porque realmente tú ves el amor que tienen hacia esas especies y el cuidado. Pero ves el riesgo grande que corren", insiste, permitiéndose dedicar Nómadas a todos esos defensores.

"Es un documental que busca dignificar la gran labor de todas estas personas".