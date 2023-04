'Barbie', 'Fast X' y 'Tortugas Ninja' invaden el verano

Las expectativas son siempre altas en la temporada veraniega en el cine.

Pero incluso en un calendario que tiene pesos pesados como Indiana Jones, Ariel, Ethan Hunt y Dominic Toretto compitiendo por la supremacía de la taquilla, el enfrentamiento más grande y divertido tendrá lugar el 21 de julio. En ese fatídico viernes, los cinéfilos deberán tomar una decisión difícil: ¿“Oppenheimer” de Christopher Nolan o “Barbie” de Greta Gerwig?

Aunque quizá no deban preocuparse tanto, se pueden ver dos películas nuevas en un mismo fin de semana y al parecer los fines de semana de estreno ya no lo son todo. En 2008 “The Dark Knight” (“Batman: El caballero de la noche”) debutó el mismo fin de semana que “Mamma Mia!” y ambas lograron ser grandes éxitos.

Pero este supuesto duelo de películas, apodado “Barbieheimer” ha generado el ruido, medio en serio y medio en broma, que ninguna estrategia de mercadeo puede comprar, con memes, bromas, apuestas y abundantes referencias a Highlander cada vez que una película hace un nuevo anuncio. Incluso hubo algunas horas en abril cuando internet entró en pánico porque el duelo supuestamente se canceló (no fue así). Los chistes de Highlander no se tratan del desastre en taquilla de esa película de 1986, sino de su famosa frase de “sólo puede haber uno”.

La temporada de películas de verano siempre comienza antes del verano boreal real. Este año arranca el 5 de mayo con el lanzamiento de “Guardians of the Galaxy Vol. 3” (“Guardianes de la Galaxia Vol. 3”) y se extenderá hasta el fin de semana largo por el Día del Trabajo celebrado el primer lunes de septiembre en Estados Unidos. Desde “Tiburón”, la temporada de verano ha sido la más importante para la industria cinematográfica y, por lo general, representa alrededor del 40% de la taquilla de Estados Unidos en De un año, según datos de Comscore. Antes de la pandemia, eso generalmente significaba más de 4 mil millones de dólares en ventas de boletos. El año pasado alcanzó los 3 mil 400 millones de dólares.

Pero la industria se siente optimista. El verano pasado sólo 22 películas se estrenaron en 2 mil pantallas. Este año hay 42, las mismas que en 2019, y abarcan todos los géneros. Además, parece que todos los estudios han vuelto a poner su énfasis en los cines por encima del estreno directo en streaming.

Hay películas basadas en personajes de cómics como “The Flash”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (“Spider-Man: Cruzando el mutiverso”); juguetes como “Transformers: Rise of the Beasts” (“Transformers: el despertar de las bestias”); videojuegos de carreras como “Gran Turismo” y atracciones de parques de diversiones como “Haunted Mansion” (“Mansión encantada”). Aventuras de acción como “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino”), “Mission: Impossible - Dead Reckoning” (“Misión imposible: Sentencia mortal, parte 1”). Películas para toda la familia como “Elemental” (“Elementos”), “Harold and the Purple Crayon”; Documentales como “Still: A Michael J. Fox Movie”, “Stephen Curry: Underrated”. Y una película estelar de Wes Anderson, “Asteroid City”.

Y no son sólo las películas de superhéroes las que obtienen grandes estrenos y pantallas de gran formato. La versión con actores del clásico de Disney “La sirenita” (en inglés “The Little Mermaid”) tendrá una versión 3D IMAX, una versión láser y una Dolby, todas disponibles cuando se estrene en los cines el 26 de mayo.

El director Rob Marshall no era ajeno a las películas musicales técnicamente ambiciosas, pero “La sirenita”, protagonizada por Halle Bailey como la soñadora adolescente, lo puso a prueba al tratar de montar un musical submarino fotorrealista.

“A pesar de lo complicado que era, mi objetivo nunca fue dejar que la parte técnica marcara el camino”, dijo Marshall, quien ha estado trabajando en el proyecto desde 2018. “Realmente quería asegurarme de que la historia y los personajes lo guiaran”.

Incluso en medio de la pandemia, Marshall confiaba en que “La sirenita” era demasiado grande para terminar como un estreno de streaming.

“Me alegro de haber esperado hasta el 2023, cuando oficialmente la pandemia ha terminado”, dijo. “Parece que la gente está regresando a los cines”.

En el espectro opuesto, la estrella del cine independiente Nicole Holofcener se ha acostumbrado en sus tres décadas como directora a tener estrenos más pequeños para sus películas. Así que fue una sorpresa cuando A24 le dijo que querían estrenar el fin de semana largo por el feriado del Día de los Caídos (el último lunes de mayo) con “You Hurt My Feelings”.

Su última es una comedia perspicaz ambientada en Nueva York sobre lo que le sucede a una relación cuando el personaje de Julia Louis-Dreyfus escucha accidentalmente a su esposo terapeuta (Tobias Menzies) confesar que no le gusta el libro escrito por ella. Debutó entre elogios en Sundance a principios de este año.

“Creo que A24 se sintió como, ‘Oh, esto podría abarcar un mayor público’. Esto no tiene que ser una película independiente’”, dijo Holofcener. “Pero nunca he tenido un estreno de película como este. Estoy emocionada pero también ansiosa. Espero que funcione. Ya sabes, es seguro cuando estrenas una película en seis salas”.

A24 también está dando un gran lanzamiento a otra sensación de Sundance, el melancólico y romántico debut como directora de Celine Song, “Past Lives”, protagonizada por Greta Lee como una mujer que considera el otro rumbo que su vida podría haber tomado. Se estrena el 2 de junio.

Espectáculos de gran presupuesto como “Fast X”, la penúltima película de la franquicia de 6 mil millones de dólares dirigida por Vin Diesel, son más típicos del verano. Pero incluso los vehículos bien engrasados como “Fast” se encuentran con sus propios problemas y para esta película, el veterano de la franquicia Justin Lin tomó la sorprendente decisión de dejar de dirigir mientras la filmación ya estaba en marcha. El director francés Louis Leterrier había hablado con Universal sobre dirigir una película “Fast” por años, pero nunca esperó que su oportunidad llegara con una llamada telefónica a las 2 a.m.

Recibió el guion, lo leyó dos veces antes de reunirse con los productores a las 6 a. m. y más tarde ese mismo día estaba en un avión con destino a Londres para retomar las riendas de “Fast X” durante una semana caótica en la que habían perdido un director y una locación: Montenegro. Su instinto se activó y, después de una semana, encontró su ritmo. Y ya está fichado para filmar la película 11.

“Ninguna película de ‘Fast and Furious’ es igual, pero esta es bastante diferente”, dijo Leterrier. “Debido a que nos acercamos al final, podemos hacer grandes cambios con el personaje y la historia. Habrá algunos cambios importantes. Vamos a tener que despedirnos de algunos personajes que amamos. Y el personaje de Jason Momoa es realmente un agente del caos”.

Hacia el final de verano, el 1 de septiembre, está “The Equalizer 3” de Sony, que reúne al director Antoine Fuqua con Denzel Washington y lleva a su personaje Robert McCall a la costa italiana de Amalfi.

“Será bueno ver a un hombre de color en una historia que es más internacional”, dijo Fuqua. “Normalmente vemos a los James Bond haciendo películas internacionales. Y hay algo de Denzel que se siente bien en Italia.

Las comedias también están de vuelta a lo grande este verano, con películas como “No Hard Feelings” (“Sin malos rollos”), “About My Father” (“Mi papá es un peligro”, “Strays” (“Hijos de perra”) y “Joy Ride”, la película de Adele Lim sobre cuatro novias asiático-estadounidenses en un viaje a China.

Seth Rogen produjo “Joy Ride”, que ya tiene un 100% de calificación positiva en Rotten Tomatoes antes de su lanzamiento el 23 de junio.

“No hay muchas personas que aspiren necesariamente a hacer una gran comedia con clasificación R (para adultos), estridente, salvaje y que complazca al público en estos días y es una experiencia tan alegre cuando esas cosas funcionan”, dijo Rogen. Las comedias con clasificación R ya no tienen los cambios que solían tener. Les diría que fueran a ver esta película”.

Rogen también es el motor impulsor detrás de un nuevo filme animado de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes “Mutant Mayhem” (“Tortugas Ninja: Caos mutante”) para el 4 de agosto, que dirigió desde el principio como productor, coguionista, actor de doblaje y fan de las Tortuga Ninja.

Hace años Rogen escribió una especie de tuit en broma sobre cómo la parte “adolescente” de las tortugas ninja mutantes era el aspecto más interesante de los personajes y que había sido ignorado en gran medida por las películas. Se le quedó grabado en la mente e inspiró esta película que combina acción y aventuras con el paso a la edad adulta. La animación incluso se inspiró en la “energía imprudente” de garabatear en un cuaderno durante la escuela.

Rogen eligió interpretar a Bebop, quien hace dupla con el Rocksteady (Rocoso) de John Cena y convocó a una gran cantidad de amigos y actores divertidos para completar el elenco. Ice Cube es Superfly, Ayo Edebiri es Abril, Paul Rudd es Mondo Gecko, Rose Byrne es Leatherhead, Hannibal Buress es Genghis Frog y Jackie Chan es el maestro Splinter.

“Lo que es realmente agradable es que hicimos casi todas las sesiones de grabación en grupos grandes. Tuvimos algunas hasta con ocho personas al mismo tiempo”, dijo Rogen. “Le da tanta vida y energía a eso”.

También sintió que la mirada del negocio regresaba a los cines.

“Hollywood parece estar adoptando esta idea nuevamente, que las películas pueden funcionar bien en los cines, pero en realidad las películas sólo funcionan realmente bien en un servicio de streaming si ya estuvieron en el cine”, dijo Rogen. “El prestigio cultural que obtienes al estar en un cine es insustituible”.