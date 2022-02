Galería: Mezclan lo mejor del hip-hop en el medio tiempo del SB LVI

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Los Ángeles— Hubo todo el hip-hop que un estadio puede contener en el medio tiempo del Super Bowl, con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar escupiendo una feroz mezcla de sus éxitos, como se esperaba, y una aparición sorpresa de 50 Cent. Fue un raro espectáculo de medio tiempo del Super Bowl realizado a la luz del día, pero aún tenía la sensación de un club nocturno en el SoFi Stadium este domingo, con un escenario hecho para parecerse a las casas de las cercanías de Compton y South LA. Dre y Snoop abrieron el programa con "Next Episode" y "California Love". 50 Cent, que no se encontraba entre los artistas anunciados, comenzó su "In Da Club" mientras colgaba cabeza abajo dentro de una de las habitaciones. Blige estaba vestida con destellos plateados y rodeada de bailarines de respaldo mientras cantaba una mezcla de sus éxitos. Eminem estaba rodeado por una banda de rock mientras interpretaba "Lose Yourself", y en un momento se arrodilló en aparente homenaje a las protestas de Colin Kaepernick. El set estaba rodeado por lo que parecía un paisaje urbano iluminado desde arriba, con convertibles clásicos y réplicas del puesto de Tam's Burgers y la escultura fuera del Palacio de Justicia de Compton. La multitud tenía cordones con luces LED que destellaban en coordinación con los ritmos del espectáculo, convirtiendo todo el estadio en un espectáculo de luces. Una explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo cuando el sol se puso afuera y el espectáculo terminó con "Still DRE" de Dre.