Filtran posible lista de canciones para show del medio tiempo

Los Ángeles.- El show de medio tiempo es uno de los momentos más esperados anualmente dentro del Super Bowl, pues se trata de un mega espectáculo visual y sonoro de los artistas más destacados del momento, mismo que en esta edición será encabezado por las estrellas del hip hop Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Este año, la final entre Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams contará con un espectáculo de lujo presentando un par de géneros un poco ajenos y relegados en el evento deportivo: el rap y el hip hop.

El medio inglés The Atletic nombró un set list de canciones que podrían ser las que se escucharán en el show de medio tiempo: "aquí está nuestra mejor lista de las canciones que harán el corte, junto con las probabilidades figurativas de cada una", señalaron.

Las canciones podrían aparecer de la siguiente manera:

Nuthin but a G Thang, de Dr. Dre ft. Snoop Dogg (3-1), Forgot about D.R.E, de Dr. Dre y Eminem (5-1), California love, de 2pac con Dr.Dre (7-1), Drop it like it’s hot, de Snoop Dogg junto a Pharrell (3-1), Gin & Juice, de Snoop Dogg (15-1), Lose yourself, de Eminem (2-1), My name is, de Eminem (5-1), Family affair, de Mary J. Blige (3-1), DNA, de Kendrick Lamar (3-1) y Money trees, de Lamar feat Jay Rock (20-1).