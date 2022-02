Fans temen otro engaño con los X-Men en Doctor Strange 2 como en WandaVision

Ciudad de México.— El tráiler de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' mostrado en el Super Bowl ha logrado que el hype por la cinta de Sam Raimi sea bastante similar al despertado por 'Spider-Man: No Way Home', que ya es decir mucho. El avance deja entrever el regreso de un personaje de los 'X-Men' muy querido por los fans: el Profesor X de Patrick Stewart. No obstante, ha surgido una duda: ¿esta vuelta es real o Marvel hará lo mismo que con el Quicksilver de Evan Peters?

Marvel ya jugueteó con la idea del multiverso en 'WandaVision' al aparecer Evan Peters interpretando a Pietro Maximoff. El actor había dado vida al mellizo mutante en la saga 'X-Men', mientras que fue Aaron Taylor-Johnson el que encarnó al hermano de Wanda (Elizabeth Olsen) en el UCM.

PUBLICIDAD

Finalmente, Marvel 'troleó' a los fans revelando que Peters era un Pietro falso manipulado por Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Es más, el nombre del personaje del actor de 'American Horror Story' era el de Ralph Bohner, rompiendo así también la posibilidad de que sea una variante del mutante.

El tráiler del filme de Raimi muestra a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Wanda y América Chávez (Xóchitl Gómez) atravesando el multiverso tras lo sucedido en 'Loki' y 'Spider-Man: No Way Home'. Acusado de profanar la realidad, el hechicero es arrestado por unos Ultrón centinelas y es llevado ante un consejo, en el que parecen encontrarse el Charles Xavier de Patrick Stewart y Reed Richards, el líder de Los 4 Fantásticos, dos miembros de los Illuminati en los cómics.

Aunque 'Spider-Man: No Way Home' trajo de regreso a los villanos más icónicos de las anteriores sagas de 'Spider-Man', además de a los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield, hay cierto recelo entre los seguidores marvelitas de que esto suceda con los X-Men, debido al antecedente del falso Pietro.

De hecho, han sido unos cuantos los que han compartido sus inquietudes por redes sociales. "Estoy tratando de no hacerme ilusiones. Mi corazón ya tuvo suficiente con un Ralph Bohner", tuiteó un fan tras ver el tráiler. Han sido muchas más las reacciones ante que se repita algo así.

Por el momento, sólo queda esperar al 6 de mayo, día en el que se descubrirá el misterio. ¿Logrará evitar Marvel las filtraciones?